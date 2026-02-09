Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we wtorek. Kto startuje? Kiedy?
Kiedy starty Polaków we wtorek? O której godzinie? Sprawdź, jak wygląda plan startów polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026.
We wtorek polscy sportowcy wystartują na sześciu arenach zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W Mediolanie o dobry wynik powalczy sztafeta mieszana łyżwiarzy na krótkim torze, czyli w short tracku.
Przed rokiem Biało-Czerwoni zdobyli w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata w Pekinie, ustępując tylko Kanadyjczykom i Włochom. Będzie to pierwsza w tej dyscyplinie medalowa konkurencja igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.
Do Włoch łyżwiarze z krótkiego toru polecieli w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon. W rywalizacji sztafet, która rozpocznie się od ćwierćfinału, mogą wystartować wszyscy. Wyścig o medale jest planowany na godz. 13.10.
Maliszewska i Topolska będą się ścigać również w eliminacjach na 500 m, a Niewiński i Pigeon - na 1000 m.
Wieczorem w Predazzo ciekawie zapowiada się konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych z udziałem Polaków.
biathlon
13.30 bieg indywidualny na 20 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
biegi narciarskie
9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Monika Skinder)
9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Maciej Staręga)
11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały
12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały
12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały
12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały
13.13 sprint techniką klasyczną K, finał
13.25 sprint techniką klasyczną M, finał
łyżwiarstwo figurowe
18.30 soliści, pogram krótki (Władimir Samojłow)
saneczkarstwo
17.00 jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)
18.34 jedynki K, 4. Ślizg
short track
10.30 500 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
11.10 1000 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)
11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
12.34 sztafeta MIX, półfinały
13.03 sztafeta MIX, finał B
13.10 sztafeta MIX, finał A
skoki narciarskie
18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch lub Kacper Tomasiak lub Paweł Wąsek, Pola Bełtowska lub Anna Twardosz)
20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa