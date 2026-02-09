We wtorek polscy sportowcy wystartują na sześciu arenach zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W Mediolanie o dobry wynik powalczy sztafeta mieszana łyżwiarzy na krótkim torze, czyli w short tracku.

Przed rokiem Biało-Czerwoni zdobyli w tej konkurencji brązowy medal mistrzostw świata w Pekinie, ustępując tylko Kanadyjczykom i Włochom. Będzie to pierwsza w tej dyscyplinie medalowa konkurencja igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Do Włoch łyżwiarze z krótkiego toru polecieli w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon. W rywalizacji sztafet, która rozpocznie się od ćwierćfinału, mogą wystartować wszyscy. Wyścig o medale jest planowany na godz. 13.10.

Maliszewska i Topolska będą się ścigać również w eliminacjach na 500 m, a Niewiński i Pigeon - na 1000 m.

Wieczorem w Predazzo ciekawie zapowiada się konkurs skoków narciarskich drużyn mieszanych z udziałem Polaków.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we wtorek. Kto startuje? Kiedy?

biathlon

13.30 bieg indywidualny na 20 km M (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

biegi narciarskie

9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Monika Skinder)

9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Maciej Staręga)

11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały

12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały

12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały

12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały

13.13 sprint techniką klasyczną K, finał

13.25 sprint techniką klasyczną M, finał

łyżwiarstwo figurowe

18.30 soliści, pogram krótki (Władimir Samojłow)

saneczkarstwo

17.00 jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

18.34 jedynki K, 4. Ślizg

short track

10.30 500 m K, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11.10 1000 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11.59 sztafeta MIX, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)

12.34 sztafeta MIX, półfinały

13.03 sztafeta MIX, finał B

13.10 sztafeta MIX, finał A

skoki narciarskie

18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa (Kamil Stoch lub Kacper Tomasiak lub Paweł Wąsek, Pola Bełtowska lub Anna Twardosz)

20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa