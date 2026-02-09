Polscy kibice nie zapomną tego dnia! Złoto na igrzyskach olimpijskich

9 lutego 2014 roku odbyła się rywalizacja na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. W zmaganiach wzięło udział czterech Polaków: Kamil Stoch, Maciej Kot, Jan Ziobro oraz Dawid Kubacki.

W pierwszej serii najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się Stoch, skacząc 105.5 metra, tym samym plasując się na pierwszym miejscu. Kot był siódmy (101.5 metra), Ziobro dziewiąty (101 metrów), natomiast Kubacki znalazł się na 31. pozycji (97.5 metra). Tym samym do drugiej serii awansowało trzech Polaków.

Na kolejnym etapie zmagań na rosyjskiej skoczni jako pierwszy z naszych reprezentantów na belce startowej pojawił się Ziobro, który wylądował na 99. metrze, co finalnie dało mu 13. miejsce. Później zobaczyliśmy występ Kota. Skoczek z Limanowej przeleciał 98.5 metra, a całe zawody zakończył na siódmej pozycji.

W końcu do skoku zaczął szykować się lider po pierwszej serii - Stoch. Jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich w historii tego dnia zapisał się na kartach historii sportu nad Wisłą. Urodzony w 1987 roku zawodnik skoczył 103.5 metra, deklasując przeciwników i sięgając po swoje pierwsze olimpijskie złoto w historii. Na drugim miejscu w tamtym konkursie znalazł się Peter Prevc, a trzeci był Anders Bardal.

Warto nadmienić, że nie był to jedyny krążek zdobyty przez Stocha podczas tamtych igrzysk. W Soczi Polak sięgnął jeszcze po złoto na dużej skoczni. Cztery lata później - podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczang - Stoch zgarnął kolejno złoto na dużej skoczni, a także brązowy medal w rywalizacji drużynowej.

Jak zatem widać 9 lutego to szczęśliwa data dla polskiego sportu, a zwłaszcza skoków narciarskich. Tak się właśnie składa, że tego dnia, podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina, do akcji wkroczą nasi skoczkowie w składzie: Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Czy któryś z nich będzie w stanie powtórzyć wcześniej wspomniany sukces i sięgnąć po medal?

