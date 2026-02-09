Polska potęgą w sportach zimowych? Kolejne miasta z rządową dotacją na budowę lodowisk

Tegoroczna - bardzo mroźna - zima, podczas której można było jeździć na łyżwach nie tylko na stawach, ale nawet na zamarzniętych rzekach, była na przestrzeni ostatnich lat wyjątkiem. Ministerialny program ma propagować zdrowy tryb życia niezależnie od zimowej aury. Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, odwiedził w poniedziałek (9 lutego) trzy dolnośląskie miasta, przekazując samorządom informacje o dofinansowaniu budowy lodowisk w Złotoryi, Kamiennej Górze i Zgorzelcu.

- Celem programu jest podwojenie liczby lodowisk w Polsce. Dzięki edycji 2025 i 2026 uda nam się to zrobić i w takich miejscowościach jak Złotoryja powstaną albo lodowiska całoroczne, albo sezonowe, które dzięki zadaszeniu będą mogły funkcjonować przez 6 miesięcy w roku, a przez drugie pół roku będą działały jako rolkowiska albo zwykłe boiska. Chcemy, aby w Polsce było docelowo o 200 lodowisk więcej, byśmy mogli cieszyć się takim obiektem w każdym powiecie - powiedział Borys.

Czy możemy się zatem spodziewać, że Polska już wkrótce stanie się prawdziwą potęgą w sportach zimowych? Wiceminister sportu i turystyki zaznacza, że głównym celem programu jest przede wszystkim zachęcanie do aktywnego trybu życia i umożliwianie uprawiania sportów zimowych niezależnie od pogody.

- Chodzi nam o dwa elementy: powszechność sportów zimowych i wierzchołek piramidy szkoleniowej. Jeden ośrodek w Lubinie, który nie ma obecnie zadaszonego lodowiska, ma trzy olimpijki na obecnych igrzyskach. To pokazuje, że małe ośrodki są w stanie generować naprawdę najlepszych sportowców. Nasz program to po prostu kwestia cywilizacyjna, przez lata zaniedbywana - podkreślił Piotr Borys.

Lodowisko w Złotoryi jest jednym z 46 projektów, które w tym roku otrzymają dotację rządową. Złotoryjski obiekt będzie przez 6 miesięcy gościł sporty zimowe, a przez pozostałą część roku będzie służył jako arena dla innych dyscyplin: piłki ręcznej, koszykówki czy unihokeja.

- Musimy iść w kierunku aktywizacji dzieci, zachęcania ich do wyjścia z domów. Wiemy, jak dużym pożeraczem czasu są multimedia, ale chcemy wybudować taką bazę, żeby nasza młodzież była jak najbardziej aktywna - powiedział Paweł Kulig, burmistrz miasta Złotoryja.

Lodowisko ma być zbudowane w latach 2027-2028 i powstanie na terenie Złotoryjskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, na którym znajdą się również między innymi korty tenisowe.