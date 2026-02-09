Polskie kluby siatkarskie grają w europejskich pucharach. Gdzie oglądać mecze? Transmisje

Spotkanie Asseco Resovii z Aluron CMC Wartą będzie już piątą potyczką tych zespołów w tym sezonie i drugą w ciągu... pięciu dni. Faworytem są podopieczni trenera Michała Winiarskiego, którzy w tej bezpośredniej rywalizacji prowadzą 3-1. Wygrali m.in. ich ostatnie spotkanie w sobotę w PlusLidze 3:1, a także na inaugurację Ligi Mistrzów, również 3:1.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

Zawiercianie są już pewni awansu do fazy pucharowej. W środowym meczu wystarczy im wygrać dwa sety, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie D i przepustkę do ćwierćfinału.

Także w środę wyjdą na boisko siatkarze PGE Projektu. W belgijskim Leuven zagrają z zespołem Volley Haasrode, którego w 1. kolejce pokonali 3:0. Warszawianie nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w tym starciu, jeśli chcą utrzymać drugie miejsce w grupie E i awansować do fazy pucharowej LM.

W czwartek wyzwanie na wyjeździe czeka Bogdankę LUK Lublin. Zespół trenera Stephane’a Antigi mierzy się w ostatnich tygodniach z problemami zdrowotnymi, czego wynikiem są trzy porażki z rzędu w PlusLidze, w tym z nisko notowanym Barkomem Każany Lwów 2:3. W Europie Lublinianie pozostają jednak niepokonani i są już pewni awansu do fazy pucharowej. Wygrana z Halkbankiem Ankara, ostatnią ekipą grupy B, zapewni im pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni bilet do ćwierćfinału.

Trudne mecze z włoskimi rywalami czekają polskie zespoły we wtorek w niższych rangą rozgrywkach. W Pucharze CEV Jastrzębianie rywalizację o ćwierćfinał z Gas Sales Bluenergy Piacenza zaczną od meczu u siebie, a w ćwierćfinale Pucharu Challenge Częstochowianie zmierzą się we własnej hali z Allianz Mediolan.

Format i zasady LM mężczyzn nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV i zaczną od fazy ćwierćfinałowej.

Gdzie oglądać mecze polskich klubów w europejskich pucharach w siatkówce? Transmisje na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Siatkówka - transmisje meczów polskich klubów w europejskich pucharach:

2026-02-10: Norwid Częstochowa – Allianz Mediolan (wtorek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 1) /Puchar Challenge

2026-02-10: JSW Jastrzębski Węgiel – Gas Sales Bluenergy Piacenza (wtorek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 1) /Puchar CEV

2026-02-11: Asseco Resovia Rzeszów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /Liga Mistrzów

2026-02-11: Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /Liga Mistrzów

2026-02-12: Halkbank Ankara – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /Liga Mistrzów

RM, Polsat Sport, PAP