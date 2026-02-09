W 1/8 finału Pucharu CEV Jastrzębski mierzył się z Akaa Volley. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe Polacy wygrali 3:1 i byli w dość wygodnym położeniu przed rewanżem.

Zespół nie zmarnował okazji i przed własną publicznością postawił kropkę nad "i". Zwycięstwo nad Finami 3:0 sprawiło, że Jastrzębski zameldował się w ćwierćfinale.



Teraz rywalem polskiej drużyny będzie Gas Sales Bluenergy Piacenza. To piąta obecnie drużyna ligi włoskiej.



Jeśli chodzi o Puchar CEV, zespół z Italii pokonał w poprzedniej rundzie Rio Duero z Hiszpanii.

Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 10 lutego o godzinie 20:20.