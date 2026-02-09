Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza to mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu CEV. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Młody siatkarz w pomarańczowym stroju odbija piłkę podczas meczu.
fot. PAP
Siatkarze Jastrzębskiego zagrają z Gas Sales Bluenergy Piacenza w Pucharze CEV

W 1/8 finału Pucharu CEV Jastrzębski mierzył się z Akaa Volley. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe Polacy wygrali 3:1 i byli w dość wygodnym położeniu przed rewanżem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy


Zespół nie zmarnował okazji i przed własną publicznością postawił kropkę nad "i". Zwycięstwo nad Finami 3:0 sprawiło, że Jastrzębski zameldował się w ćwierćfinale.


Teraz rywalem polskiej drużyny będzie Gas Sales Bluenergy Piacenza. To piąta obecnie drużyna ligi włoskiej.


Jeśli chodzi o Puchar CEV, zespół z Italii pokonał w poprzedniej rundzie Rio Duero z Hiszpanii.

Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 10 lutego o godzinie 20:20.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Itas Trentino - Rana Werona. Skrót meczu
Zobacz także

Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 