Reprezentant Polski kontuzjowany. Dłuższa absencja

Raków Częstochowa czeka na przełamanie w rundzie wiosennej obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Częstochowianie najpierw ulegli 1:2 Wiśle Płock, a teraz nie dali rady pokonać Radomiaka (0:0).

Na domiar złego Częstochowianie stracili Pawła Dawidowicza. 30-latek, który dołączył do wicemistrza Polski w zimowym oknie transferowym miał być z marszu wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez Łukasza Tomczyka. Obrońca na razie nie może zaliczyć okresu w Polsce do udanych. Przed meczem z Radomiakiem nabawił się urazu przez co nie znalazł się w kadrze na fazę pucharową Ligi Konferencji UEFA. Więcej w tej sprawie przekazał dziennikarz Kamil Głębocki na swoim profilu na platformie X. Okazuje się, że były piłkarz Hellasu Verona będzie pauzował trzy tygodnie.

To zła informacja nie tylko dla Rakowa, ale i dla samego Dawidowicza, którego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Kontuzja może być też potencjalnym problemem w powrocie do reprezentacji Polski, dla której 30-latek zagrał siedemnaście spotkań. Ostatni raz z orzełkiem na piersi pojawił się na boisku w październiku 2024 roku w meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji (3:3).

JZ, Polsat Sport