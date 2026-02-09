Siatkarski świat w żałobie. W wieku 100 lat zmarł trener-legenda

Grozdanović był jednym z siatkarskich symboli w swoim kraju. Trenerską karierę rozpoczął bardzo wcześnie, bo w wieku niespełna 23 lat, ale błyskawicznie dał się poznać jako znakomity szkoleniowiec, dla którego nie było różnicy, czy prowadzi zespoły juniorskie, seniorskie, żeńskie czy męskie.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legendarny działacz siatkarski. Był sędzią oraz wiceprezesem PZPS

W byłej Jugosławii sięgał po mistrzostwo kraju z Partizanem Belgrad (1960), Żeleznicarem Belgrad (1964) oraz Crveną zvezdą Belgrad (1967, 1968). Na uwagę zasługuje zwłaszcza tytuł, który wywalczył z Żeleznicarem - prowadzona przez Savę Grozdanovicia drużyna przeszła wówczas przez rozgrywki z kompletem zwycięstw!

Po sukcesach w ojczyźnie wyjechał do Grecji, gdzie na początku lat 70. prowadzone przez niego męskie i żeńskie zespołu Panathinaikosu Ateny całkowicie zdominowały rozgrywki ligowe, sięgając po trzy złota z rzędu (1971, 1972, 1973). Ponadto w sezonie 1979/1980 doprowadził męską drużynę "Wszechateńskich Koniczynek" do finału Pucharu Europy Zdobywców Pucharów, co było gigantycznym sukcesem greckiej siatkówki.

Sava Grozdanović zapisał się również złotymi zgłoskami w historii reprezentacyjnej siatkówki w Jugosławii. Z drużyną narodową sięgał między innymi po złote medale Igrzysk Śródziemnomorskich w 1963 oraz 1967 roku, a także wygrywał Uniwersjadę 1965. Ponadto przygotował żeńską kadrę do pierwszego w historii brązowego medalu ME w 1951 roku.

Po zakończeniu kariery trenerskiej pozostał w Atenach, gdzie prowadził biuro podróży. Nigdy nie rozstał się jednak ze sportem, pracując między innymi jako korespondent i ekspert telewizyjny.

W listopadzie 2024 roku, podczas gali stulecia serbskiej siatkówki, odebrał wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz krajowego sportu.