Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano?

W 1/8 finału zespół spod Jasnej Góry rozbił hiszpański Conqueridor Walencja dwa razy po 3:0. Polski klub tym samym w pełni zasłużenie zapewnił sobie promocję.

Teraz, w ćwierćfinale, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zmierzy się z Power Volley Allianz Milano. Poprzeczka pójdzie więc w górę, ale siatkarze Norwida bez wątpienia postarają się o kolejne zwycięstwa.



Zespół z Mediolanu to obecnie siódma siła ligi włoskiej. W poprzedniej rundzie Pucharu Challenge klub z Italii odprawił Crvenę Zvezdę z Serbii.



Rewanżowe starcie odbędzie się tydzień później w środę 18 lutego o godz. 20:30 w Mediolanie.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 10 lutego o godzinie 17:50.