Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano to mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Challenge. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Portret starszego mężczyzny w okularach, ubranego w granatową koszulkę polo z niewielkim logo. Tło jest rozmyte i przedstawia trybuny z kolorowymi siedzeniami.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano?

W 1/8 finału zespół spod Jasnej Góry rozbił hiszpański Conqueridor Walencja dwa razy po 3:0. Polski klub tym samym w pełni zasłużenie zapewnił sobie promocję.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy


Teraz, w ćwierćfinale, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zmierzy się z Power Volley Allianz Milano. Poprzeczka pójdzie więc w górę, ale siatkarze Norwida bez wątpienia postarają się o kolejne zwycięstwa.


Zespół z Mediolanu to obecnie siódma siła ligi włoskiej. W poprzedniej rundzie Pucharu Challenge klub z Italii odprawił Crvenę Zvezdę z Serbii.


Rewanżowe starcie odbędzie się tydzień później w środę 18 lutego o godz. 20:30 w Mediolanie.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 10 lutego o godzinie 17:50.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ceremonia po finale TAURON Pucharu Polski siatkarek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 