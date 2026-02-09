Studio Mediolan Cortina - 09.02. Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami kolejny odcinek magazynu Studio Mediolan Cortina. Tym razem głównymi tematami dyskusji będą występy Polaków w skokach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim i saneczkarstwie. Transmisja w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Logo "Studio Mediolan Cortina" na tle ośnieżonych gór.
fot. Polsat Sport
Studio Mediolan Cortina. Gdzie obejrzeć?

W poniedziałek na igrzyskach we Włoszech polskich kibiców czeka bardzo dużo emocji. Przed nami występy Polaków w skokach narciarskich (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek w konkursie na skoczni normalnej), w łyżwiarstwie szybkim (Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka na 1000 metrów) oraz na torze saneczkowym (Klaudia Domaradzka). 

 

ZOBACZ TAKŻE: Eksperci z uznaniem patrzą na Vonn. "To jej marzenia"

 

To właśnie te rywalizacje będą głównymi tematami wieczornego studia. Gośćmi Macieja Kurzajewskiego będą były trener polskich skoczków i były prezes PZN Apoloniusz Tajner, członek zarządu PZN Rafał Kot oraz dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Katarzyna Niedźwiedzka. 

 

Dodatkowo połączymy się z saneczkarzem Mateuszem Sochowiczem, który wczoraj zajął 21. miejsce. W programie również o hokeju na lodzie - na igrzyska po kilkunastu latach przerwy wracają zawodnicy NHL. Marcin Lepa rozmawiał z prezydentem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) Lucem Tardifem oraz członkinią zarządu IIHF Martą Zawadzką. Na koniec połączymy się z komentatorem Polsatu Sport Grzegorzem Michalewskim, który zapowie jutrzejsze starty Biało-Czerwonych w short tracku. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Kinga Sylwestrzak.

 

Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKA OLIMPIJSKIESTUDIO MEDIOLAN CORTINAZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza: Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mogliśmy tu startować
Zobacz także

Polscy łyżwiarze figurowi zakończyli rywalizację w konkursie drużynowym

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 