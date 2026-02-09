Super Bowl 2026: New England Patriots - Seattle Seahawks. Skrót meczu (WIDEO)
Zespół Seattle Seahawks po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W Super Bowl na stadionie w kalifornijskim Santa Clara pokonał ekipę New England Patriots 29:13. Zobacz skrót meczu poniżej.
O wygranej Seahawks zadecydowała przede wszystkim bardzo dobra gra w obronie. Patriots pierwsze punkty zdobyli dopiero w czwartej kwarcie, gdy przegrywali już 0:19. Ekipa z Seattle do końca kontrolowała wydarzenia na boisku.
Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) spotkania został Kenneth Walker z Seahawks. 25-latek występuje na pozycji biegacza (running back) i jest pierwszym od 28 lat przedstawicielem tej specjalizacji, który otrzymał tę nagrodę.
Super Bowl 2026. Skrót meczu
