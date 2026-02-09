Tajner zareagował na medal Tomasiaka. Oto, co powiedział

Były prezes PZN i ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner zabrał głos po zdobyciu srebrnego medalu olimpijskiego przez Kacpra Tomasiaka. - Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje - wyznał w magazynie Studio Mediolan Cortina.

Portret Kacpra Tomasiaka w kasku narciarskim obok portretu Apoloniusza Tajnera.
fot. Polsat Sport, PAP
Apoloniusz Tajner o Kacprze Tomasiaku

Kacper Tomasiak pokazał, co potrafi i w poniedziałkowym konkursie na skoczni normalnej w Predazzo sięgnął po srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Polak skoczył w drugiej serii 107 m i od teraz jest również rekordzistą tego obiektu.

 

Tuż po zakończeniu zawodów były trener kadry skoczków, były prezes PZN oraz ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner zdradził, że był to wyjątkowo emocjonujący konkurs.

 

- Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje - oznajmił w magazynie Studio Mediolan Cortina. - Raczej spokojnie oglądam sport, ale teraz to serducho wali - wyznał.

 

Srebrny medal Tomasiaka był 24. krążkiem w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach oraz jedenastym, jeśli chodzi o polskie skoki narciarskie. Dzięki temu sukcesowi 19-latek stał się również najmłodszym medalistą IO w dziejach polskich skoków.

