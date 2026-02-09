Tego jeszcze w historii Super Bowl nie było. Zobacz wyjątkowy Halt Time Show (WIDEO)

W tegorocznym Super Bowl zmierzyły się ze sobą drużyny Seattle Seahawks i New England Patriots. Mecz zakończył się zwycięstwem tej drugiej 29-13.

W przerwie pomiędzy drugą a trzecią kwartą odbył się Half Time Show. Tym razem główną gwiazdą był Bad Bunny, który ledwie tydzień wcześniej odebrał trzy nagrody Grammy, w tym tę za najlepszy album roku.

Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin.

Bad Bunny został pierwszym w historii artystą, którego występ w Super Bowl Half Time Show odbył się w całości po hiszpańsku.