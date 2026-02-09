Tego jeszcze w historii Super Bowl nie było. Zobacz wyjątkowy Halt Time Show (WIDEO)
Gwiazdą Half Time Show podczas tegorocznego Super Bowl był Bad Bunny. Portorykański piosenkarz został pierwszym w historii artystą, którego występ w przerwie finału NFL odbył się w całości po hiszpańsku.
Bad Bunny w trakcie występu w Half Time Show
W tegorocznym Super Bowl zmierzyły się ze sobą drużyny Seattle Seahawks i New England Patriots. Mecz zakończył się zwycięstwem tej drugiej 29-13.
W przerwie pomiędzy drugą a trzecią kwartą odbył się Half Time Show. Tym razem główną gwiazdą był Bad Bunny, który ledwie tydzień wcześniej odebrał trzy nagrody Grammy, w tym tę za najlepszy album roku.
Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin.
Bad Bunny został pierwszym w historii artystą, którego występ w Super Bowl Half Time Show odbył się w całości po hiszpańsku.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dwóch Polaków na podium w biegu na 60 metrów przez płotki!