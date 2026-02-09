Tego jeszcze w historii Super Bowl nie było. Zobacz wyjątkowy Halt Time Show (WIDEO)

Jakub ŻelepieńInne

Gwiazdą Half Time Show podczas tegorocznego Super Bowl był Bad Bunny. Portorykański piosenkarz został pierwszym w historii artystą, którego występ w przerwie finału NFL odbył się w całości po hiszpańsku.

Artyści na scenie podczas występu w przerwie meczu Super Bowl.
fot. PAP/EPA
Bad Bunny w trakcie występu w Half Time Show

W tegorocznym Super Bowl zmierzyły się ze sobą drużyny Seattle Seahawks i New England Patriots. Mecz zakończył się zwycięstwem tej drugiej 29-13. 

 

W przerwie pomiędzy drugą a trzecią kwartą odbył się Half Time Show. Tym razem główną gwiazdą był Bad Bunny, który ledwie tydzień wcześniej odebrał trzy nagrody Grammy, w tym tę za najlepszy album roku. 

 

Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin. 

 

Zobacz także

Czekali na to 11 lat. Wielki rewanż w Super Bowl stał się faktem!

Bad Bunny został pierwszym w historii artystą, którego występ w Super Bowl Half Time Show odbył się w całości po hiszpańsku.  

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dwóch Polaków na podium w biegu na 60 metrów przez płotki!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 