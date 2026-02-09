To już przesądzone! Wiemy, kto wystąpi w konkursie drużyn mieszanych na ZIO 2026

Polski Związek Narciarski poinformował, że w składzie reprezentacji Polski poza Tomasiakiem znalazł się Paweł Wąsek.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna skomentował wyczyn Tomasiaka. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Tym samym szkoleniowiec polskiej kadry po słabym występie na skoczni normalnej postanowił zrezygnować z trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego Kamila Stocha.

Nie było za to wątpliwości, które zawodniczki wystąpią w zawodach, gdyż do Predazzo pojechały tylko dwie Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Pierwsza z nich całkiem nieźle spisała się nawet w konkursie indywidualnym i zajęła 10. miejsce.

Konkurs drużyn mieszanych odbędzie się we wtorek 10 lutego. Początek o godz. 18:45.