To już przesądzone! Wiemy, kto wystąpi w konkursie drużyn mieszanych na ZIO 2026

Hubert PawlikZimowe

Kacper Tomasiak po zdobyciu srebrnego medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich znalazł się w składzie reprezentacji Polski na konkurs drużyn mieszanych. Trener Maciej Maciusiak musiał jednak skreślić jednego ze skoczków. I właśnie ogłoszono jego decyzję.

Dwóch polskich skoczków narciarskich w strojach reprezentacyjnych, jeden z nich ma na głowie złoty kask.
fot. PAP
Kamil Stoch nie wystąpi w zawodach mikstów

Polski Związek Narciarski poinformował, że w składzie reprezentacji Polski poza Tomasiakiem znalazł się Paweł Wąsek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna skomentował wyczyn Tomasiaka. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

 

Tym samym szkoleniowiec polskiej kadry po słabym występie na skoczni normalnej postanowił zrezygnować z trzykrotnego złotego medalisty olimpijskiego Kamila Stocha.

 

Nie było za to wątpliwości, które zawodniczki wystąpią w zawodach, gdyż do Predazzo pojechały tylko dwie Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Pierwsza z nich całkiem nieźle spisała się nawet w konkursie indywidualnym i zajęła 10. miejsce. 

 

Konkurs drużyn mieszanych odbędzie się we wtorek 10 lutego. Początek o godz. 18:45.

Przejdź na Polsatsport.pl
KACPER TOMASIAKKAMIL STOCHSKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brązowy medal Polek! Kolejny sukces na mistrzostwach Europy
Zobacz także

Co za początek dnia! Polska z kolejnym medalem mistrzostw Europy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 