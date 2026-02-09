Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

Tenis

Hubert Hurkacz powrócił po kontuzji kolana do światowego touru. Polski tenisista miewał ostatnio słabsze występy na światowych kortach, co rzutuje na jego pozycję w rankingu ATP. Polski tenisista zaliczył duży spadek w klasyfikacji.

Tenisista Hubert Hurkacz podczas meczu, uderza piłkę rakietą.
fot. PAP
Hubert Hurkacz

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz spadł z 52. na 70. miejsce, a Kamil Majchrzak utrzymał najwyższe w karierze 55. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem. Trzeci jest Serb Novak Djoković.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Teraz wszystko już jasne

 

Spadek Hurkacza to efekt odjęcia z jego dorobku 190 pkt za ubiegłoroczny półfinał turnieju w Rotterdamie, w którym przegrał z Alcarazem. W poprzednim sezonie impreza ta odbywała się tydzień wcześniej niż w obecnym. Polak w nadchodzących dniach również będzie rywalizował w tym holenderskim mieście.

 

Majchrzak natomiast wciąż leczy kontuzję mięśnia piersiowego.

Ranking ATP

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13150 pkt
2. Jannik Sinner (Włochy) 10300
3. Novak Djoković (Serbia) 5280
4. Alexander Zverev (Niemcy) 4605
5. Lorenzo Musetti (Włochy) 4405
6. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3950
7. Taylor Fritz (USA) 3940
8. Alex de Minaur (Australia) 3835
9. Ben Shelton (USA) 3560
10. Aleksander Bublik (Kazachstan) 3235
...
55. Kamil Majchrzak (Polska) 920
70. Hubert Hurkacz (Polska) 775

PAP
