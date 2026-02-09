Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz spadł z 52. na 70. miejsce, a Kamil Majchrzak utrzymał najwyższe w karierze 55. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem. Trzeci jest Serb Novak Djoković.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Teraz wszystko już jasne

Spadek Hurkacza to efekt odjęcia z jego dorobku 190 pkt za ubiegłoroczny półfinał turnieju w Rotterdamie, w którym przegrał z Alcarazem. W poprzednim sezonie impreza ta odbywała się tydzień wcześniej niż w obecnym. Polak w nadchodzących dniach również będzie rywalizował w tym holenderskim mieście.

Majchrzak natomiast wciąż leczy kontuzję mięśnia piersiowego.

Ranking ATP

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13150 pkt

2. Jannik Sinner (Włochy) 10300

3. Novak Djoković (Serbia) 5280

4. Alexander Zverev (Niemcy) 4605

5. Lorenzo Musetti (Włochy) 4405

6. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3950

7. Taylor Fritz (USA) 3940

8. Alex de Minaur (Australia) 3835

9. Ben Shelton (USA) 3560

10. Aleksander Bublik (Kazachstan) 3235

...

55. Kamil Majchrzak (Polska) 920

70. Hubert Hurkacz (Polska) 775

PAP