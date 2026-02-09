Tyle zabrakło do złota! Niesamowite wyniki Tomasiaka

Tomasiak skoczył w pierwszej serii 103 metry, co dało mu czwarte miejsce po pierwszej serii. Do podium tracił zaledwie 0,1 punktu. Prowadził Philipp Raimund, który co prawda skoczył 102 metry, ale otrzymał więcej punktów za m.in. słabsze warunki atmosferyczne.

W drugiej serii Tomasiak pokazał wielką siłę mentalną. Oddał kolejny rewelacyjny skok - tym razem poszybował na odległość 107 metrów, co było rekordem skoczni w Predazzo. Skaczący po nim Gregor Deschwanden oraz Valentin Foubert nie dali rady go wyprzedzić.



Zrobił to dopiero Raimund, który skoczył 106,5 metra. Otrzymał za swoją próbę znakomite noty i wyprzedził Tomasiaka 3,4 punktu. Tyle właśnie zabrakło Polakowi do złotego medalu.

Tomasiak został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Wyniki konkursu mężczyzn na skoczni normalnej w Predazzo:

1. Philipp Raimund (Niemcy) 274,1 pkt (102,0 m/106,5 m)

2. Kacper Tomasiak (Polska) 270,7 (103,0/107,0)

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 266,0 (106,0/107,0)

. Ren Nikaido (Japonia) 266,0 (101,0/106,5)

5. Valentin Foubert (Francja) 263,3 (102,5/102,5)

6. Domen Prevc (Słowenia) 261,8 (100,0/105,0)

7. Stephan Embacher (Austria) 261,2 (100,5/105,5)

8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 260,6 (100,5/104,0)

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 259,8 (103,5/103,0)

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 259,6 (103,5/105,0)

...

35. Paweł Wąsek (Polska) 119,8 (97,5)

38. Kamil Stoch (Polska) 119,2 (100,0)