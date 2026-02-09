W Bielsku-Białej pochowano Mariana Kasprzyka

Kasprzyk urodził się 22 września 1939 roku w Kołomani koło Kielc. Jako pięściarz reprezentował Spartę Ziębice, Nysę Kłodzko, BBTS Bielsko-Biała, Górnika Wesoła i Górnika Pszów. Był trzykrotnym olimpijczykiem. Wywalczył złoty medal igrzysk w Tokio w 1964 roku (waga półśrednia), a także brązowy w Rzymie cztery lata wcześniej (waga lekkopółśrednia). Uczestniczył także w igrzyskach w Meksyku. Był też brązowym medalistą mistrzostw Europy w Belgradzie w 1961 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem.

Po mszy przewieziono urnę z prochami zmarłego na Cmentarz Komunalny w Kamienicy (dzielnica Bielska-Białej), gdzie Kasprzyk spoczął w grobie, w którym wcześniej pochowano jego żonę Krystynę, zmarłą w 2001 roku.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

