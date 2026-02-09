Pierwszy polski medal na igrzyskach! Tomasiak na olimpijskim podium [ZDJĘCIA]

Srebro Tomasiaka to 24. medal w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach oraz jedenasty w dorobku naszych skoczków narciarskich. Dzięki temu sukcesowi Polak stał się również najmłodszym medalistą olimpijskim w dziejach polskich skoków. Co ciekawe, na podium stanęło aż czterech zawodników - brązowy medal otrzymali Gregor Deschwanden oraz Ren Nikaido. Po złoto sięgnął Philipp Raimund.

Medalową serię rozpoczął w 2010 roku Adam Małysz, który z kanadyjskiego Vancouver przywiózł dwa srebrne medale. W 2014 roku w Soczi bezkonkurencyjny był Kamil Stoch, który triumfował w obu konkursach indywidualnych. Z kolei cztery lata później w południowokoreańskim Pjongczangu dołożył on trzeci tytuł mistrza olimpijskiego, a drużyna w składzie także z Dawidem Kubackim, Stefanen Hulą i Maciejem Kotem zdobyła brąz.

W 2022 roku trzeci na skoczni normalnej był Dawid Kubacki.