Pierwszy polski medal na igrzyskach! Tomasiak na olimpijskim podium [ZDJĘCIA]
Kacper Tomasiak został srebrnym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej w Predazzo! Po konkursie 19-latek odebrał krążek podczas oficjalnej ceremonii medalowej. Sprawdźcie galerię ze zdjęciami z dekoracji Kacpra Tomasiaka na wicemistrza olimpijskiego.
Srebro Tomasiaka to 24. medal w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach oraz jedenasty w dorobku naszych skoczków narciarskich. Dzięki temu sukcesowi Polak stał się również najmłodszym medalistą olimpijskim w dziejach polskich skoków. Co ciekawe, na podium stanęło aż czterech zawodników - brązowy medal otrzymali Gregor Deschwanden oraz Ren Nikaido. Po złoto sięgnął Philipp Raimund.
Medalową serię rozpoczął w 2010 roku Adam Małysz, który z kanadyjskiego Vancouver przywiózł dwa srebrne medale. W 2014 roku w Soczi bezkonkurencyjny był Kamil Stoch, który triumfował w obu konkursach indywidualnych. Z kolei cztery lata później w południowokoreańskim Pjongczangu dołożył on trzeci tytuł mistrza olimpijskiego, a drużyna w składzie także z Dawidem Kubackim, Stefanen Hulą i Maciejem Kotem zdobyła brąz.
W 2022 roku trzeci na skoczni normalnej był Dawid Kubacki.
