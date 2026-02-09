Ważne informacje w sprawie Legii. Podjęto decyzje w sprawie piłkarzy?

Kryzys Legii trwa w najlepsze. Ekipa ze stolicy od września nie wygrała spotkania w PKO BP Ekstraklasie. Rundę wiosenną rozpoczęła z Markiem Papszunem na ławce trenerskiej, ale na razie nie daje to wymiernych korzyści. W ostatniej kolejce ligowej Legia wyrwała w końcówce remis na wyjeździe z Arką Gdynia po dwóch golach Antonio Colaka.

Zajmująca 16. miejsce w tabeli warszawska drużyna szuka kolejnych rozwiązań na poprawę sytuacji klubie. Najpierw ściągnięto rumuńskiego bramkarza Otto Hindricha do rywalizacji z Kacprem Tobiaszem, następnie zablokowano transfer Steve’a Kapuadiego do Cremonese. Teraz pion sportowy podjął decyzję o wstrzymaniu negocjacji w sprawie przedłużenia umów piłkarzy wygasających wraz z końcem obecnej kampanii.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że włodarze Legii wysłali jasny sygnał do zawodników. Mają oni zmobilizować się do lepszej gry, żeby pokazać, że faktycznie zasługują na nowe umowy. W innym przypadku nie zostaną one przedłużone.

Legia Warszawa następny mecz zagra u siebie z GKS-em Katowice. Spotkanie zostanie rozegrane 13 lutego w Katowicach.

JZ, Polsat Sport