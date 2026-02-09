WTA w Doha: Coco Gauff - Elisabetta Cocciaretto. Relacja live i wynik na żywo

Coco Gauff była jedną z faworytek niedawno zakończonego Australian Open. Mimo że spisywała się świetnie, gdyż wygrała cztery mecze z rzędu, niespodziewanie została wyeliminowana z rywalizacji w ćwierćfinale. Finalnie Amerykanka została rozbita przez Elinę Switolinę 2:6, 3:6. Do turnieju WTA w Doha przystępuje od drugiej rundy - w pierwszej otrzymała wolny los.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek szykuje się do startu, a tu WTA ogłasza. Teraz wszystko już jasne

Rywalką 21-latki będzie Elisabetta Cocciaretto. Choć przegrała w kwalifikacjach z Warwarą Graczową, wystartowała w zawodach jako szczęśliwa przegrana. Jak dotąd wykorzystuje szansę, gdyż w pierwszej rundzie pokonała Elsę Jacquemot 7:6 (4), 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Elisabetta Cocciaretto na Polsatsport.pl.