WTA w Doha: Jelena Rybakina - Xinyu Wang. Relacja live i wynik na żywo

Jelena Rybakina - Xinyu Wang to spotkanie w ramach drugiej rundy turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

Tenisistka z rakietą w ręku, patrząca w stronę kortu.
fot. PAP/EPA
Jelena Rybakina - Xinyu Wang

Jelena Rybakina nie mogła wymarzyć sobie lepszego początku roku. Podczas Australian Open spisała się niemal bezbłędnie, pokonując w drodze do finału m.in. Igę Świątek czy Jessicę Pegulę. W najważniejszym meczu po emocjonującym boju pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4.

 

Kazaszka nie musiała przystępować do pierwszej rundy zmagań w Doha, gdyż otrzymała wolny los. Jej rywalką w kolejnym spotkaniu będzie za to Xinyu Wang, która w poniedziałek pewnie pokonała Emilianę Arango 6:1, 7:5. Będzie to trzecie bezpośrednie spotkanie między obiema tenisistkami. Jak dotąd niepokonana jest Rybakina, która przeciwko Chince nie straciła nawet seta.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.

