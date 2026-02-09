WTA w Doha: Jelena Rybakina - Xinyu Wang. Relacja live i wynik na żywo

Jelena Rybakina nie mogła wymarzyć sobie lepszego początku roku. Podczas Australian Open spisała się niemal bezbłędnie, pokonując w drodze do finału m.in. Igę Świątek czy Jessicę Pegulę. W najważniejszym meczu po emocjonującym boju pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

Kazaszka nie musiała przystępować do pierwszej rundy zmagań w Doha, gdyż otrzymała wolny los. Jej rywalką w kolejnym spotkaniu będzie za to Xinyu Wang, która w poniedziałek pewnie pokonała Emilianę Arango 6:1, 7:5. Będzie to trzecie bezpośrednie spotkanie między obiema tenisistkami. Jak dotąd niepokonana jest Rybakina, która przeciwko Chince nie straciła nawet seta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Xinyu Wang na Polsatsport.pl.