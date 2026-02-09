WTA w Doha: Magda Linette - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette wróciła do rywalizacji po Australian Open. W Melbourne Polka dotarła do trzeciej rundy. Teraz przeniosła się do Doha, gdzie przystąpiła do turnieju rangi WTA 1000.

Poznanianka ma za sobą trudną przeprawę w pierwszej rundzie. Po trzysetowym spotkaniu pokonała Brytyjkę Sonay Kartal.

W drugiej fazie katarskiej imprezy przeciwniczką Linette jest Mirra Andriejewa. Rosjanka została rozstawiona z numerem 5. i w 1/32 finału miała wolny los.

Dotychczas Linette i Andriejewa rozegrały trzy bezpośrednie pojedynki. W dwóch lepsza okazała się Rosjanka, a jedno padło łupem Polki.

