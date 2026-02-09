WTA w Doha: Magda Linette - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Mirra Andriejewa to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.

Magda Linette wróciła do rywalizacji po Australian Open. W Melbourne Polka dotarła do trzeciej rundy. Teraz przeniosła się do Doha, gdzie przystąpiła do turnieju rangi WTA 1000.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świetna postawa Polaków! Jest awans!

 

Poznanianka ma za sobą trudną przeprawę w pierwszej rundzie. Po trzysetowym spotkaniu pokonała Brytyjkę Sonay Kartal.

 

W drugiej fazie katarskiej imprezy przeciwniczką Linette jest Mirra Andriejewa. Rosjanka została rozstawiona z numerem 5. i w 1/32 finału miała wolny los.

 

Dotychczas Linette i Andriejewa rozegrały trzy bezpośrednie pojedynki. W dwóch lepsza okazała się Rosjanka, a jedno padło łupem Polki.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
WTA Doha: Linette - Mirra Andriejewa. Magda wygra?
MAGDA LINETTEMIRRA ANDRIEJEWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 DOHAWTA 1000 DOHA 2026WTA DOHAWTA DOHA 2026WTA TOUR

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 