Polak potrafi! Zaprojektował łyżwy i maszynkę do ostrzenia, a teraz marzy o olimpijskim medalu

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Już za we wtorek czeka cię debiut na igrzyskach olimpijskich. Z jakimi nadziejami przystępujesz do tych zawodów?

Felix Pigeon, reprezentant Polski w short tracku: Nie mam żadnych konkretnych oczekiwań, ponieważ to są moje pierwsze igrzyska. Chcę po prostu zrobić wszystko co w mojej mocy i osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Jakie wrażenie zrobiła na tobie wioska olimpijska i atmosfera, jaka panuje w Mediolanie?

Atmosfera jest niesamowita. Do tego mnóstwo atrakcji i jest to dla mnie bardzo fascynujące doświadczenie.

Będziesz startował na trzech indywidualnych dystansach i w sztafecie mieszanej. Jakie są twoje oczekiwania i na którym dystansie masz największe szanse na uzyskanie najlepszego wyniku?

Myślę, że największą szansą na osiągnięcie dobrego wyniku będzie start sztafety mieszanej. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek oczekiwaniach. Krótki tor jest bardzo nieprzewidywalny i to właśnie czyni go ciekawym. Wszystko może się zdarzyć. Musimy poczekać i zobaczyć.

Niewiele osób wie, że poza short trackiem bardzo lubisz projektować i programować różne rzeczy. Czy możesz powiedzieć co to jest dokładnie i na czym to twoje hobby polega?

Zaprojektowałem własne ostrza od "A" do "Z", od początku do końca. To bardzo fajny projekt i bardzo satysfakcjonujący.

Podobno sam zaprojektowałeś swoje łyżwy czy same ostrza, stalki. Czy możesz w nich startować i czy ISU, a więc Międzynarodowa Unia Łyżwiarska, zaakceptowała ten twój sprzęt?

Tak, to prawda. Sam zaprojektowałem zarówno mocowanie ostrza, jak i ostrze, a także wszystkie śruby i nakrętki używane do ich mocowania do buta. W zasadzie wszystko poza butem. Zaprojektowałem i wykonałem również własny przyrząd do ostrzenia. I tak, mogę z nimi konkurować, bo są zatwierdzone przez ISU i spełniają wszystkie wymogi regulaminowe.

Jakie masz marzenie jeśli chodzi projektowanie. Czy jest coś takiego co chciałbyś sam zaprojektować?

To bardzo trudne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Uwielbiam bawić się oprogramowaniem 3D. Poza łyżwiarstwem projektowałem wiele rzeczy począwszy od narzędzi, a skończywszy na częściach do samochodów wyścigowych i podstawowych śrubach.