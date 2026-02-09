Zbigniew Boniek zachwycony rywalizacją na igrzyskach. "Niesamowity wysiłek"

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wrócił wspomnieniami do 2006 roku. Wtedy to został attaché polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich w Turynie. W szczególności zapadła mu w pamięć rywalizacja w łyżwiarstwie szybkim.

- W Turynie nie opuściłem żadnego dnia w hali sportowej, gdzie było łyżwiarstwo szybkie. To jest coś fantastycznego. Jak widzisz jaki to jest wysiłek, jak oni (łyżwiarze - przyp. red.) na koniec oddychają niczym karpie, jakbyś ich z wody wyciągnął, to jednak mięśnie drętwieją. To jest niesamowity wysiłek, sport absolutnie fantastyczny - ekscytował się Boniek.

Wielokrotny reprezentant Polski był obecny w Mediolanie na premierze filmu o złotych czasach Juventusu, którego był zawodnikiem w latach 1982-1985. Zapytany o szanse medalowe Polaków, odpowiedział następująco.

- Muszę powiedzieć, że na tych igrzyskach wyglądamy trochę blado. Więcej widuje się kłótni działaczy na różnych stanowiskach niż koncentracji na tym, co możemy osiągnąć. Czytałem gdzieś takie projekcje, że liczymy na dwa, trzy medale. Trzeba szczerze powiedzieć, jeśli liczymy na dwa, trzy medale to nasz sport zimowy nie jest najmocniejszy. Bo jako 38-milionowy kraj, gdzie kultura fizyczna i rozwój powinny dobrze wyglądać, to na bazie tej powszechności rosną mistrzowie. Stąd uważam, że taka ilość medali to mało - ocenił.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Wtedy planowana jest ceremonia zamknięcia wydarzenia. W tej chwili na czele klasyfikacji medalowej znajduje się Norwegia, która wywalczyła sześć medali (trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe).

JZ, Polsat Sport