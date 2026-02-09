Zmiany w Barcelonie. Laporta zrezygnował

Piłka nożna

Zbliżają się wybory na nowego prezydenta FC Barcelony. Z tego względu dochodzi do przetasowań na tle organizacyjnym w zarządzie klubu. Urząd prezesa przestanie dzierżyć Joan Laporta. Wiadomo jaka będzie przyszłość dotychczasowego szefa Barcelony.

Mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu na tle banera z napisem "BON NADAL" i symbolami klubu piłkarskiego.
fot. PAP
Joan Laporta

Joan Laporta, dotychczasowy prezes klubu FC Barcelona, ustąpił ze stanowiska, aby wziąć udział w kolejnych wyborach. Jego głównym przeciwnikiem będzie przedsiębiorca Victor Font.

 

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie FC Barcelona poinformowała o rozpoczęciu procesu wyłonienia nowego prezesa klubu. Kandydaci zostaną ogłoszeni na początku marca. Kampania wyborcza będzie trwała w dniach 6-13 marca, a wybory zaplanowano na 15 marca.

 

Zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk.

 

Laporta, który kieruje klubem od 2021 r., a w przeszłości również w latach 2003-10, liczy na wybór na kolejną kadencję. Jego głównym kontrkandydatem będzie przedsiębiorca Victor Font, który przegrał rywalizację z nim w 2021 r.

 

Wybory prezesa Barcelony mają miejsce po raz 15.; pierwsze odbyły się w 1953 roku.

PAP
