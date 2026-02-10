Bogdanka LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Bezpośredni awans zapewniony
Bogdanka LUK Lublin ma już zapewniony bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski mają do rozegrania jeszcze dwa spotkania w fazie zasadniczej, ale żadna z drużyn grupy B nie odbierze im już pierwszego miejsca w tabeli.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Drużyny z pierwszych miejsc wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ekipy z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzecich miejsc zagrają w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału.
Awans do czołowej ósemki zapewnili sobie siatkarze Bogdanki LUK Lublin. O tym, że mistrzowie Polski skończą rozgrywki grupy B na pierwszym miejscu zadecydowało spotkanie Knack Roeselare - Galatasaray HDI Stambuł, wygrane przez belgijską drużynę 3:2. Porażka tureckiego klubu oznacza, że żadna z drużyn nie może już dogonić Bogdanki.
tabela grupy B:
1. Bogdanka LUK Lublin 4–0, 10 punktów
2. Knack Roeselare 2–3, 7
3. Galatasaray HDI Stambuł 2–3, 7
4. Halkbank Ankara 1–3, 3
Lublinianie liderują tabeli grupy B z kompletem czterech zwycięstw i 10 zdobytymi punktami. W dotychczasowych meczach pokonali Halkbank Ankara (3:0 u siebie), Knack Roeselare (3:2 na wyjeździe, 3:2 u siebie) oraz Galatasaray Stambuł (3:1 na wyjeździe). Mistrzowie Polski mają do rozegrania dwa spotkania z drużynami tureckimi - wyjazdowe z Halkbankiem oraz u siebie z Galatasaray.