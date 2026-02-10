Bogdanka LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Bezpośredni awans zapewniony

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartuje dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Drużyny z pierwszych miejsc wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ekipy z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzecich miejsc zagrają w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału.

Awans do czołowej ósemki zapewnili sobie siatkarze Bogdanki LUK Lublin. O tym, że mistrzowie Polski skończą rozgrywki grupy B na pierwszym miejscu zadecydowało spotkanie Knack Roeselare - Galatasaray HDI Stambuł, wygrane przez belgijską drużynę 3:2. Porażka tureckiego klubu oznacza, że żadna z drużyn nie może już dogonić Bogdanki.

tabela grupy B:

1. Bogdanka LUK Lublin 4–0, 10 punktów

2. Knack Roeselare 2–3, 7

3. Galatasaray HDI Stambuł 2–3, 7

4. Halkbank Ankara 1–3, 3

Lublinianie liderują tabeli grupy B z kompletem czterech zwycięstw i 10 zdobytymi punktami. W dotychczasowych meczach pokonali Halkbank Ankara (3:0 u siebie), Knack Roeselare (3:2 na wyjeździe, 3:2 u siebie) oraz Galatasaray Stambuł (3:1 na wyjeździe). Mistrzowie Polski mają do rozegrania dwa spotkania z drużynami tureckimi - wyjazdowe z Halkbankiem oraz u siebie z Galatasaray.