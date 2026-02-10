Co za złoto z archiwum! Tylko posłuchaj, co Tomasiak powiedział 5 lat temu (WIDEO)

Tomasiak przegrał tylko z Niemcem Philippem Raimundem. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Do drugiej serii konkursu w Predazzo nie awansowali 35. Paweł Wąsek i 38. Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery.



Tymczasem redakcja Skijumping.pl odnalazła w swoich archiwach wywiad z Tomasiakiem sprzed pięciu lat. Redaktor Dominik Formela zapytał go wówczas o plany i marzenia związane z igrzyskami olimpijskimi.



- Być może kiedyś wystartuję na igrzyskach olimpijskich, ale to jeszcze sporo lat przede mną - odpowiedział z pokorą 14-letni Tomasiak.

Cetniewo, maj 2021:@DominikFormela: Swoje cele i marzenia na pewno masz.



Kacper Tomasiak (14 lat): Być może kiedyś wystartuję na igrzyskach olimpijskich, ale to jeszcze sporo lat przede mną.



Nagranie powstało w maju 2021 roku w Cetniewie. Niespełna pięć lat później Tomasiak wywalczył natomiast medal na swoich pierwszych w życiu igrzyskach.