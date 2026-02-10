Co za złoto z archiwum! Tylko posłuchaj, co Tomasiak powiedział 5 lat temu (WIDEO)
Kacper Tomasiak wywalczył srebrny medal olimpijski podczas poniedziałkowego konkursu na skoczni normalnej. Tymczasem redakcja Skijumping.pl odnalazła w swoim archiwum wywiad z naszym skoczkiem sprzed pięciu lat. Sprawdź, co Tomasiak mówił na temat igrzysk w 2021 roku.
Tomasiak przegrał tylko z Niemcem Philippem Raimundem. Po brąz sięgnęli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.
Do drugiej serii konkursu w Predazzo nie awansowali 35. Paweł Wąsek i 38. Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery.
Tymczasem redakcja Skijumping.pl odnalazła w swoich archiwach wywiad z Tomasiakiem sprzed pięciu lat. Redaktor Dominik Formela zapytał go wówczas o plany i marzenia związane z igrzyskami olimpijskimi.
- Być może kiedyś wystartuję na igrzyskach olimpijskich, ale to jeszcze sporo lat przede mną - odpowiedział z pokorą 14-letni Tomasiak.
Nagranie powstało w maju 2021 roku w Cetniewie. Niespełna pięć lat później Tomasiak wywalczył natomiast medal na swoich pierwszych w życiu igrzyskach.