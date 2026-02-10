Domaradzka zakończyła olimpijskie zmagania. Polka nie awansowała do finału

Niemka Julia Taubitz wywalczyła w imponującym stylu złoty medal w olimpijskiej rywalizacji saneczkarek w Cortinie d'Ampezzo. Srebro zdobyła Elina Bota z Łotwy, a brąz Amerykanka Ashley Farquharson. Klaudia Domaradzka uplasowała się na 23. miejscu, kończąc rywalizację po trzech ślizgach.

Zawodniczka saneczkarstwa na torze podczas zawodów, ubrana w czerwono-biały kombinezon z napisem "POL" na nogawce. W tle widoczne kółka olimpijskie.
fot: PAP
Klaudia Domaradzka

To największy sukces w bogatej karierze prawie 30-letniej Taubitz. Wprawdzie aż osiem razy zdobyła mistrzostwo świata (w tym dwukrotnie w jedynkach), ale w poprzednich igrzyskach - w 2022 roku w Pekinie - zaliczyła upadek i zajęła siódme miejsce, tracąc szanse na medal.

 

Tym razem nie dała rywalkom żadnych szans, sięgając po upragnione złoto olimpijskie.

 

Dwa ślizgi odbyły się w poniedziałek, a kolejne dwa - w tym finałowy z udziałem 20 zawodniczek - we wtorek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tylko jedna drużyna gorsza od Polaków na IO! Druga seria bez Biało-Czerwonych

 

Taubitz uzyskała łączny czas 3.30,625 i wyprzedziła najgroźniejsze przeciwniczki o prawie sekundę - Łotyszkę Botę o 0,918, zaś trzecią w klasyfikacji końcowej Amerykankę Farquharson o 0,957.

 

Ostatecznie ósme miejsce zajęła prowadząca po pierwszym ślizgu i wiceliderka po drugim - Niemka Merle Fraebel, która w w trzecim popełniła błąd na starcie (spadła wówczas na 10. lokatę, w finałowej próbie poprawiła się o dwie).

 

Domaradzka, jedyna w stawce reprezentantka Polski, uzyskała łączny czas 2.43,338 i po trzech ślizgach traciła do liderki ponad pięć sekund - 5,420. Natomiast do 20. miejsca zabrakło jej ponad półtorej sekundy. Po każdym ze ślizgów plasowała się na 23. pozycji.

 

Dla 25-letniej Polki to był drugi start w igrzyskach. W 2022 roku zajęła w jedynkach 27. lokatę.

 

W niedzielę zakończyła się rywalizacja saneczkarzy. Triumfował Niemiec Max Langenhan, a Mateusz Sochowicz uplasował się na 21. miejscu, kończąc rywalizację po trzech ślizgach.

 

Wyniki rywalizacji saneczkowych jedynek kobiet:

 

1. Julia Taubitz (Niemcy) 3.30,625
(52,638/52,550/52,730/52,707)


2. Elina Bota (Łotwa) strata 0,918 s
(52,878/52,805/52,939/52,921)


3. Ashley Farquharson (USA) 0,957
(52,862/52,934/52,877/52,909)


4. Verena Hofer (Włochy) 1,020
(52,861/52,882/52,977/52,925)


5. Sandra Robatscher (Włochy) 1,107
(52,886/52,915/53,026/52,905)


6. Anna Berreiter (Niemcy) 1,385
(53,051/53,004/53,009/52,946)


7. Lisa Schulte (Austria) 1,437
(52,945/52,921/53,070/53,126)


8. Merle Fraebel (Niemcy) 1,547
(52,590/52,659/54,144/52,779)


9. Natalie Maag (Szwajcaria) 1,782
(53,051/53,148/53,169/53,039)


10. Hannah Prock (Austria) 2,138
(53,131/53,230/53,271/53,131)

...

23. Klaudia Domaradzka (Polska) - po 3 ślizgach 2.43,338 (54,663/54,310/54,365)

PAP
