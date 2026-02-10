Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 relacjonują z Włoch nasi dziennikarze. Na bieżąco prowadzą wywiady z naszymi olimpijczykami, a także trenerami, działaczami, członkami sztabów oraz kibicami i innymi niezwykłymi rozmówcami.
W załączonych materiałach wideo prezentujemy wywiady naszych wysłanników Michała Białońskiego i Marcina Lepy.
Igrzyska trwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach. Olimpijska reprezentacja Polski liczy 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa).
Biało-Czerwoni startują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Czwartek, 5 lutego:
Marcin Bachleda: Polska myśl szkoleniowa jest dobra
Maciej Maciusiak: Przyjechaliśmy tutaj walczyć o jak najlepsze lokaty
Igrzyska w cieniu... futbolu? Przegląd włoskiej prasy przed ZIO
Nietypowy gość w Mediolanie. Pierwszy raz słynnego kibica na zimowych igrzyskach
Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkim
Piątek, 6 lutego:
Polacy dopingują rodaków we Włoszech! "Trzeba dać szansę młodym"
Dr Ines Berger-Uckermann: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy
Reprezentant Tajlandii na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Jak zaczęła się jego pasja do sportu?
Grzegorz Sobczyk: Maciej Maciusiak to dobry trener i żal mi, że jest na jego temat tyle negatywów
Ferruccio De Villa: Pamiętam dobrze Adama Małysza i jego dwa pierwsze zwycięstwa w MŚ
Michał Białoński: Obiekt w Predazzo pozostawia wiele do życzenia, choć same skocznie prezentują się imponująco
Sobota, 7 lutego:
Izabela Marcisz: To ogromna duma drugi raz być olimpijką
Jakub Rutnicki: Igrzyska w Polsce będą najpiękniejsze
Robert Korzeniowski: Musimy być długodystansowcami
Ceremonia otwarcia igrzysk za nami. Przegląd włoskiej prasy
Eliza Rucka-Michałek: Igrzyska zawsze były moim marzeniem, dlatego chciałam spróbować i dałam radę
Kamil Fundanicz: Eliza Rucka-Michałek to fighterka i jesteśmy z niej bardzo dumni
Magdalena Tascher: Do Polski poszedł bardzo fajny przekaz, że jesteśmy razem, jesteśmy drużyną
Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza: Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mogliśmy tu startować
Michał Woźniak: Cały nasz trud i wszystkie marzenia sprowadzają się do tego, żeby tu być
Rafał Tataruch: Jak nasi zawodnicy będą na podium, to nie będzie żadna niespodzianka
Anna Twardosz: To są lata wyrzeczeń, ciężkiej pracy i cierpliwości
Marcin Bachleda: Jestem z Ani Twardosz bardzo dumny, bo liczyłem na 15. miejsce
Niedziela, 8 lutego:
Polka uczy jazdy na nartach we Włoszech. "Na stoku spotykamy zawodników z całego świata"
Aleksandra Król-Walas: Nie czuję dumy i satysfakcji z tego startu
Adam Małysz: Taki jest sport, mały błąd spowodował, że Ola Król-Walas nie awansowała
Kamil Fundanicz: Tor był dobrze ustawiony i sprawiedliwy dla wszystkich
Tomasz Grzywacz: Serca nam krwawią, ale to jeszcze nie koniec świata
Konrad Niedźwiedzki: Pierwsza szansa medalowa niewykorzystana
Maja Włoszczowska: Jest łezka w oku, bo mały błąd spowodował, że Ola Król-Walas nie zdobyła medalu
Aida Bella: Nasi zawodnicy są spokojni, uśmiechnięci i trzymam za nich kciuki
Poniedziałek, 9 lutego:
Zbigniew Boniek: Gdybyśmy na igrzyskach usłyszeli "Mazurka Dąbrowskiego", to byłoby fantastycznie
Popłynęły łzy! Dziennikarz Polsatu Sport przekazał polskiej olimpijce bukiet kwiatów od jej przyjaciółki
Michał Niewiński: Jesteśmy gotowi na walkę o medale
Krzysztof Nikiel: Kiedyś na igrzyska olimpijskie szło się jak do kościoła
Natalia Czerwonka: Byłam tak zestresowana, że bałam się, że będę ostatnia
Paweł Abratkiewicz: Zawodnicy mówią, że na treningach lód był inny, że bardziej "wiozło"
Kamil Fundanicz: Trzeba chyba ogłosić wszystkim, że zaczynamy "Tomasiadę"
Luc Tardif: Zajęło nam dwa lata, by gwiazdy NHL mogły wystąpić na igrzyskach
Tomasz Grzywacz o Tomasiaku: To srebro pokazuje, że można zrobić dobry wynik trenując w naszych ośrodkach
Piotr Żyła: Od rana mówiłem, że Tomasiak będzie drugi. Zrobił robotę, szacun dla niego
Maciej Maciusiak: Kibice mogą pisać to, co chcą, ale jeśli robią to osoby ze środowiska, to czasem jest przykro
Adam Małysz po srebrze Tomasiaka: Igrzyska rządzą się własnymi prawami
Kacper Tomasiak: Przed samym skokiem pojawiło się trochę stresu
Wtorek, 10 lutego:
Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy
Pigeon i Niewiński oglądają finał sztafety. "Belgia z medalem, a wcale nie jest lepsza od nas"
Michał Niewiński: Nie mam zazdrości ani zawiści, ale śmiesznie się patrzy na to, że Belgia ma medal
Artur Nogal: Nawet gdy byłem zawodnikiem, to tak się nie stresowałem
Czesław Lang: Zaprosiliśmy polskich panczenistów na Tour de Pologne Amatorów
Zbigniew Bródka: Jesteśmy zaskoczeni tą słabszą dyspozycją, szczególnie w sztafecie mieszanej
Konrad Niedźwiedzki: Pozostaje spory niedosyt, bo czas naszej sztafety jest troszeczkę poniżej poziomu
Eliza Rucka-Michałek: Myślami uciekam od startów do rodziny, jej obecność bardzo mi pomaga
Karolina Bosiek: Od początku nie czułam się najlepiej