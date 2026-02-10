Gdzie obejrzeć mecz Śląsk Wrocław - Cedevita Olimpija Lublana?

Wrocławianie, którzy zajmują z bilansem 5-12 dziewiąte, przedostatnie miejsce w tabeli grupy A, pozostaną na nim niezależnie od wyniku meczu, gdyż ósma drużyna - Neptunas Kłajpeda ma siedem zwycięstw.

Śląsk w ostatniej kolejce wygrał sensacyjnie w Stambule z Bahcesehir 82:80, a Cedevita, która walczy o bezpośredni awans do ćwierćfinałów (dwie najlepsze drużyny z dwóch grup), pokonała w Hamburgu Veolię 88:74.

Słoweński klub zajmuje trzecią lokatę, z identycznym dorobkiem jak zespoł kapitana kadry Mateusza Ponitki - Bahcesehir (11-6).

Zespoły z miejsc 3-6 w obu grupach zagrają w 1/8 finału o prawo walki w ćwierćfinałach.

Transmisja meczu Śląsk Wrocław - Cedevita Olimpija Lublana w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.55.

BS, PAP