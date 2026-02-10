Hejt wylewa się na polską olimpijkę! Adam Małysz apeluje

Biało-Czerwoni rywalizują obecnie we Włoszech podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W polskiej kadrze znajduje się Pola Bełtowska. Młoda skoczkini narciarska nie zaprezentowała się z najlepszej strony podczas zmagań na normalniej skoczni oraz w rywalizacji drużyn mieszanych.

Jak się okazuję, na Bełtowską wylewa się teraz ogromny hejt. Do całej sytuacji w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport odniósł się prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

- Jako prezes związku chciałbym tutaj do wszystkich zaapelować. Doszły do nas słuchy, że Pola zaczęła być bardzo mocno hejtowana i to nie tylko w internecie. Dostaje pogróżki i wiadomości. To jest bardzo przykre, do czego są w stanie posunąć się ludzie. To na pewno nie jest tak, że zawodnik robi coś specjalnie. Chce dać z siebie wszystko, a nie jest teraz w takiej dyspozycji, w jakiej by wszyscy chcieli. To jest młoda zawodniczka, która rokuje bardzo dobrze - zaapelował.

Legendarny skoczek narciarski powiedział, że takie zachowanie może mieć wpływ nie tylko na Bełtowską, ale również na dyscyplinę jako całość.

- Mamy mało dziewczyn, która chcą uprawiać ten sport. Takie sytuacje tylko jeszcze bardziej zniechęcają młode dziewczynki. To jest bardzo przykre i chciałbym uderzyć w serca takich ludzi, żeby zastanowili się dwa razy, co robią - stwierdził.

AA, Polsat Sport