Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Hubert Hurkacz - Alexander Bublik to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Rotterdamie. Transmisja w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.
Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Bublik?
Czas na start polskiego tenisisty w Rotterdamie. Pierwszym rywalem Hurkacza będzie reprezentujący Kazachstan Alexander Bublik.
Za Hurkaczem nieudany start w Montpellier. Polak przegrał swój pierwszy mecz i szybko odpadł z turnieju. Lepszy od tenisisty z Wrocławia okazał się Martin Damm, który wygrał z Hurkaczem w dwóch setach.
Spotkanie Hurkacz - Bublik skomentuje Filip Gawęcki.
Transmisja meczu Hurkacz - Bublik w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek nie przed godziną 14.30.Przejdź na Polsatsport.pl
ATP Rotterdam: Hurkacz - Alexander Bublik. Hubert wygra?
