Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Czas na start polskiego tenisisty w Rotterdamie. Pierwszym rywalem Hurkacza będzie reprezentujący Kazachstan Alexander Bublik.

Za Hurkaczem nieudany start w Montpellier. Polak przegrał swój pierwszy mecz i szybko odpadł z turnieju. Lepszy od tenisisty z Wrocławia okazał się Martin Damm, który wygrał z Hurkaczem w dwóch setach.

Spotkanie Hurkacz - Bublik skomentuje Filip Gawęcki.

Transmisja meczu Hurkacz - Bublik w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek nie przed godziną 14.30.

BS, Polsat Sport