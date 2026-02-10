Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Tenis

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Rotterdamie. Transmisja w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Tenisista Hubert Hurkacz w akcji podczas meczu, wykonujący forhend.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Bublik?

Czas na start polskiego tenisisty w Rotterdamie. Pierwszym rywalem Hurkacza będzie reprezentujący Kazachstan Alexander Bublik.

 

Za Hurkaczem nieudany start w Montpellier. Polak przegrał swój pierwszy mecz i szybko odpadł z turnieju. Lepszy od tenisisty z Wrocławia okazał się Martin Damm, który wygrał z Hurkaczem w dwóch setach.

 

Spotkanie Hurkacz - Bublik skomentuje Filip Gawęcki.

 

Transmisja meczu Hurkacz - Bublik w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek nie przed godziną 14.30.

BS, Polsat Sport
ATP Rotterdam: Hurkacz - Alexander Bublik. Hubert wygra?
