Hurkacz - Bublik. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik to mecz w ramach turnieju ATP w Rotterdamie. Kto wygrał mecz Hurkacz - Bublik? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Bublik?

Tenisista Hubert Hurkacz wykonuje uderzenie forhendowe podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Po porażce w pierwszej rundzie turnieju w Montpellier z Amerykaninem Martinem Dammem, Hubert Hurkacz wraca do gry. Polak startuje w imprezie rangi ATP 500 w Rotterdamie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty

 

Na Hurkacza w pierwszej fazie czeka trudne zadanie. Wrocławianin mierzy się z rozstawionym z numerem 3. Kazachem Aleksandrem Bublikiem.

 

Dotychczas panowie rozegrali siedem bezpośrednich pojedynków. Pierwsze z nich zwyciężył Kazach, natomiast w następnych sześciu lepszy okazał się Polak.

Hurkacz - Bublik. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Bublik poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Bublik w Rotterdamie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDR BUBLIKATPATP ROTTERDAMATP ROTTERDAM 2026ATP TOURHUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maks Kaśnikowski - Michael Bassem Sobhy. Skrót meczu
Zobacz także

Świetny dzień polskich tenisistów! Prowadzą już 2:0

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 