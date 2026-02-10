Hurkacz - Bublik. Wynik meczu. Kto wygrał?
Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik to mecz w ramach turnieju ATP w Rotterdamie. Kto wygrał mecz Hurkacz - Bublik? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Bublik?
Po porażce w pierwszej rundzie turnieju w Montpellier z Amerykaninem Martinem Dammem, Hubert Hurkacz wraca do gry. Polak startuje w imprezie rangi ATP 500 w Rotterdamie.
ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Hurkacza. Polak traci kolejne punkty
Na Hurkacza w pierwszej fazie czeka trudne zadanie. Wrocławianin mierzy się z rozstawionym z numerem 3. Kazachem Aleksandrem Bublikiem.
Dotychczas panowie rozegrali siedem bezpośrednich pojedynków. Pierwsze z nich zwyciężył Kazach, natomiast w następnych sześciu lepszy okazał się Polak.
Hurkacz - Bublik. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Hurkacz - Bublik poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Bublik w Rotterdamie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl