Inter Europol Competition z podwójnym podium w finale Asian Le Mans Series w Abu Zabi

LMP3 - walka i powrót na podium



Załoga #13 rozpoczęła rywalizację z drugiego pola startowego, jednak już na pierwszym okrążeniu Alex Bukhantsov zaliczył obrót w pierwszym zakręcie, spadając na koniec stawki. Kolejny incydent w początkowej fazie wyścigu dodatkowo skomplikował sytuację zespołu.

Po neutralizacji i długiej przerwie spowodowanej czerwoną flagą ekipa szybko się odbudowała. Bardzo dobre przejazdy Bukhantsova oraz Henriego Cubides’a Olarte pozwoliły wrócić do walki o czołowe lokaty, a Jimmy Chou przekroczył linię mety na drugim miejscu w klasie, zapewniając zespołowi podium i wicemistrzostwo sezonu LMP3.

LMP2 - skuteczna pogoń do samego końca



W klasie LMP2 kierowcy Oreci #43 zaprezentowali imponujący poziom ścigania. Po restarcie, blisko czołówki zespół konsekwentnie przebijał się naprzód dzięki równym i skutecznym stintom Georgios Kolovos oraz Bijoy Garg.



Decydujący okazał się finałowy przejazd Nolana Siegel’a, który w końcówce wyścigu wywalczył P2, zdobywając drugie podium dla Inter Europol Competition.



Zespół kończy sezon Asian Le Mans Series z bardzo solidnym wynikiem w Abu Zabi — obie załogi pokazały klasę, odporność i tempo, mimo trudnych warunków.

Sascha Fassbender – Team Principal



„Tegoroczna Asian Le Mans Series była dla nas wyjątkowo wymagająca - szczególnie po bezpośrednim przejściu z Daytony do podwójnego weekendu w Dubaju i Abu Zabi. W LMP2 mieliśmy trudniejszy moment w Dubaju, ale w drugim wyścigu wróciliśmy mocno, kończąc na P2, co dało nam solidny wynik.



Zawsze celujemy wyżej, jednak głównym założeniem tego programu był rozwój kierowców i uważam, że ten cel zrealizowaliśmy, jednocześnie osiągając bardzo dobre rezultaty.



W LMP3 czujemy się prawdziwymi mistrzami. Wygraliśmy trzy z sześciu wyścigów, a o tytule zadecydowała dyskwalifikacja - coś, co w Europie by się nie wydarzyło. Mimo to kierowcy wykonali znakomitą pracę we wszystkich rundach. Już teraz z dużą ekscytacją myślę o ELMS 2026 z Alexem, Jimmym i Henrym, będziemy walczyć o mistrzostwo.”



Jimmy Chou



„Zakończyliśmy sezon na solidnym drugim miejscu, zarówno w wyścigu, jak i w klasyfikacji mistrzostw. Byliśmy bardzo blisko zwycięstwa, ale jesteśmy wdzięczni za to, co udało się osiągnąć. Ogromne podziękowania dla całego zespołu za ciężką pracę. Teraz skupiamy się już na ELMS.”



Henry Cubides Olarte



„Początek drugiego wyścigu był pechowy, jednak mimo straty po obrocie Alexa, udało mu się odrobić pozycje. Mój stint był krótki, a Jimmy znakomicie dokończył wyścig, dowożąc drugie miejsce. Jestem bardzo zadowolony z pracy zespołu i całego sezonu, pokazaliśmy, na co naprawdę nas stać.”



Nolan Siegel



„To świetne uczucie zakończyć sezon wynikiem, który nagradza ogrom pracy wykonanej w ostatnich tygodniach. To było wyzwanie, ale jestem dumny z zespołu i z tego, że finiszowaliśmy tak mocno. Praca z Inter Europol Competition ponownie była przyjemnością - życzę im jeszcze wielu podium w dalszej części sezonu.”

Informacja prasowa