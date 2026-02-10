Kacper Tomasiak skomentował swój sukces! Kilka słów wystarczyło

Kacper Tomasiak sięgnął po srebrny medal na skoczni normalniej podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Teraz 19-latek skomentował swój sukces za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Skoczek narciarski Kacper Tomasiak w powietrzu podczas skoku.
fot. PAP
Kacper Tomasiak w kilku słowach ocenił swój sukces na igrzyskach olimpijskich

Tomasiak w poniedziałek 9 lutego zapisał się na kartach polskiego sportu. Młody skoczek narciarski zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, w drugiej serii lądując na 107. metrze. Pierwsze miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund, natomiast na najniższym miejscu podium znalazł się Japończyk Ren Nikaido. 

 

19-latek następnego dnia opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Wystarczyło mu kilka słów, by celnie podsumować swój sukces. 

 

"Marzenia się spełniają!!! Dziękuję za wasze wsparcie" - napisał skoczek. 

 

 

Warto zaznaczyć, że Tomasiak już kilka godzin po zdobyciu olimpijskiego medalu stanął przed kamerą Polsatu Sport i w rozmowie z Michałem Białońskim "na gorąco" opowiedział o rywalizacji we Włoszech. Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ.

 

