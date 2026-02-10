Kacper Tomasiak skomentował swój sukces! Kilka słów wystarczyło

Tomasiak w poniedziałek 9 lutego zapisał się na kartach polskiego sportu. Młody skoczek narciarski zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, w drugiej serii lądując na 107. metrze. Pierwsze miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund, natomiast na najniższym miejscu podium znalazł się Japończyk Ren Nikaido.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak nie wspomniał o tym choćby słowem. Teraz dopiero się zacznie

19-latek następnego dnia opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Wystarczyło mu kilka słów, by celnie podsumować swój sukces.

"Marzenia się spełniają!!! Dziękuję za wasze wsparcie" - napisał skoczek.

Warto zaznaczyć, że Tomasiak już kilka godzin po zdobyciu olimpijskiego medalu stanął przed kamerą Polsatu Sport i w rozmowie z Michałem Białońskim "na gorąco" opowiedział o rywalizacji we Włoszech. Cały wywiad można zobaczyć TUTAJ.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport