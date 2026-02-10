Kolejne medale dla Norwegów na IO! Polacy daleko od czołówki

Zimowe

Grzegorz Galica zajął 33. miejsce w biathlonowym biegu na 20 km w igrzyskach olimpijskich Medolan-Cortina d'Ampezzo. Złoty medal zdobył Norweg Johan-Olav Botn. Srebro wywalczył Francuz Eric Perrot, a brąz rodak zwycięzcy Sturla Holm Laegreid.

Biathlonista w stroju reprezentacji Polski z numerem startowym 24 na piersi i czerwonych spodniach narciarskich, biegnący na nartach po ośnieżonym stoku z kijami narciarskimi w dłoniach, z widoczną latarnią w tle.
fot: PAP
Grzegorz Galica

26-letni Botn odniósł największy sukces w karierze. Wygraną zawdzięcza bezbłędnemu strzelaniu we wszystkich 20 próbach. W biegu na 20 km każde pudło oznacza karną minutę.

 

Perrot, który we włoskich igrzyskach zdobył już złoto w sztafecie mieszanej, we wtorek pomylił się raz i stracił do zwycięzcy 14,8 s. Laegreid także miał jedno pudło i 48,3 s straty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we wtorek. Kto startuje? Kiedy?

 

Galica trzykrotnie pomylił się na strzelnicy, a jego strata wyniosła 5.38,7.

 

Na starcie stanęło jeszcze trzech Polaków. 43. był Marcin Zawół - 6.27,4 straty, 49. Konrad Badacz - 6.48,2 i 61. Jan Guńka - 7.53,7.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BIATHLONGRZEGORZ GALICAIGRZYSKA OLIMPIJSKIEIGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026IOIO 2026SPORTY ZIMOWEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MEDIOLAN-CORTINAZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Monika Lechowska: Absolutnie nie wolno nam oceniać Lindsey Vonn, to jej marzenia i jej decyzja
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 