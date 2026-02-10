Kolejne medale dla Norwegów na IO! Polacy daleko od czołówki

26-letni Botn odniósł największy sukces w karierze. Wygraną zawdzięcza bezbłędnemu strzelaniu we wszystkich 20 próbach. W biegu na 20 km każde pudło oznacza karną minutę.

Perrot, który we włoskich igrzyskach zdobył już złoto w sztafecie mieszanej, we wtorek pomylił się raz i stracił do zwycięzcy 14,8 s. Laegreid także miał jedno pudło i 48,3 s straty.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we wtorek. Kto startuje? Kiedy?

Galica trzykrotnie pomylił się na strzelnicy, a jego strata wyniosła 5.38,7.

Na starcie stanęło jeszcze trzech Polaków. 43. był Marcin Zawół - 6.27,4 straty, 49. Konrad Badacz - 6.48,2 i 61. Jan Guńka - 7.53,7.

PAP