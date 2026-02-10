Kto podgląda polskich siatkarzy?

Jak to wszystko się zaczęło? W zasadzie od tego, że kiedyś grałem w siatkówkę i była to moja pasja od dzieciaka. Oglądałem każdy mecz reprezentacji, pochodzę z Nysy, która żyje siatkówką odkąd pamiętam. Kariery nie robiłem, zacząłem studia i wpadłem na pomysł, że lepiej zostać fulltime filmowcem niż fulltime sportowcem. Tak zacząłem sobie tworzyć materiały – wspomina swoje początki Dan Turysta.

W dalszej części rozmowy nasz gość opowiada, jak wielki przywilej spotkał go, kiedy został oficjalnym członkiem sztabu reprezentacji Polski. Zapytaliśmy też, jak zareagował na to wszystko trener Grbić, który raczej ceni sobie święty spokój w grupie, i co oznacza bycie duchem w zespole.

- To piękna sprawa po prostu. Wszystko zaczęło się przed pierwszym meczem mistrzostw świata w 2022 roku, kiedy Polska zagrała w katowickim Spodku z Bułgarią. Nie miałem żadnych znajomości, ale miałem determinację wyniesioną ze sportu. Napisałem kolejnego maila i doczekałem się odpowiedzi. Chciałem nagrać fajny film z tego meczu, a nie z trybun. Finalnie zrobiłem rozgrzewkę, trening przed meczem i nagrałem to w detalach. Wróciłem do domu szczęśliwy, zmontowałem ten film tak szybko jak zwykle i na drugi dzień wysłałem do PZPS. Wrzuciliśmy ten klip w internet i poszedł mocnym viralem. Miał rekordy wyświetleń, więc chyba się spodobało – wspomina swój debiut.

Największym przeżyciem dla naszego gościa był wyjazd na igrzyska olimpijskie do Paryża. To tam zobaczył, co znaczy największa impreza globu, tam przeżył medal, a wcześniej mecz z USA, który przeszedł do historii polskiego sportu. - Igrzyska to był kosmos, to był po prostu kosmos – zapala się Górski.

Całą rozmowę możecie zobaczyć w wideo dołączonym do tekstu.

