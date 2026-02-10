Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV i stream online

Pora na piątą w tym sezonie odsłonę rywalizacji między Asseco Resovią Rzeszów a Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Tym razem zespoły spotykają się w rundzie rewanżowej fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Po czterech kolejkach w tabeli Warta zajmuje pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw i dorobkiem 12 punktów. Resovia plasuje się na drugiej lokacie z sześcioma "oczkami" na koncie. Tyle samo ma jednak trzeci SVG Lueneburg.

Dotychczas w trwającej kampanii "Sovia" i "Jurajscy Rycerze" grali ze sobą czterokrotnie. Pierwsze dwa mecze, w PlusLidze i Lidze Mistrzów, padły łupem ekipy Michała Winiarskiego. W Pucharze Polski lepsi okazali się podopieczni Massimo Bottiego, natomiast w ostatnim starciu, w PlusLidze, znów triumfowała Warta.

Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w środę 11 lutego o godzinie 17:45.

JC, Polsat Sport