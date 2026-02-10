Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki meczów piątej kolejki (WIDEO)

W grupie B, w której gra Bogdanka LUK Lublin, siatkarze Knack Roeselare wygrali z Galatasaray Stambuł 3:2.

Do sensacji doszło w spotkaniu grupy E, w której rywalizuje PGE Projekt Warszawa. Siatkarze Montpellier pokonali lidera tabeli Cucine Lube Civitanova 3:2

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-02-10: Montpellier HSC VB – Cucine Lube Civitanova 3:2 (29:27, 25:22, 14:25, 18:25, 16:14)

2026-02-10: Knack Roeselare – Galatasaray HDI Stambuł 3:2 (25:22, 21:25, 26:24, 23:25, 15:10).

2026-02-10: Sporting Lizbona – SVG Luneburg 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 31:29)

RM, Polsat Sport