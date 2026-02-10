W siatkarskiej LM 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV i zaczną od fazy ćwierćfinałowej.

O drugie miejsce w grupie E walczą siatkarze PGE Projektu Warszawa. Pierwsza pozycja wydaje się zarezerwowana dla Lube Civitanova z Włoch, które po czterech meczach ma komplet punktów i idealny bilans 12:0 w setach.



Warszawianie drugie miejsce mogą przypieczętować już w piątej kolejce. Zagrają na wyjeździe z belgijskim Haasrode Leuven, które nie wygrało jeszcze ani jednego seta. Triumf za trzy punkty sprawi, że Projekt będzie pewny swojej pozycji w grupie i awansu do fazy play-off.

Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Gdzie oglądać? O której godzinie?

Mecz Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa rozpocznie się w środę 11 lutego o godzinie 20:15. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.