Magdalena Fręch - Ann Li to spotkanie w ramach turnieju WTA Doha. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?
Magdalena Fręch - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał?
Czas na kolejny mecz Fręch podczas turnieju WTA Doha. Tym razem rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li.
Do tej pory Fręch i Li rywalizowały ze sobą czterokrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka - po raz ostatni w 2022 roku w Midland.
Jak będzie tym razem?
Wynik meczu Magdalena Fręch - Ann Li poznamy we wtorek 10 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.
