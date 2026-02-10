Magdalena Fręch - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz Fręch podczas turnieju WTA Doha. Tym razem rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li.

Do tej pory Fręch i Li rywalizowały ze sobą czterokrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka - po raz ostatni w 2022 roku w Midland.

Jak będzie tym razem?

Fręch - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Magdalena Fręch - Ann Li poznamy we wtorek 10 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

