Magdalena Fręch - Ann Li. Wynik meczu. Kto wygrał?

Tenis

Magdalena Fręch - Ann Li to spotkanie w ramach turnieju WTA Doha. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Uśmiechnięta Magdalena Fręch na tle błękitnego nieba z chmurami i panoramą miasta.
fot. Instagram
Czas na kolejny mecz Fręch podczas turnieju WTA Doha. Tym razem rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li.

 

Do tej pory Fręch i Li rywalizowały ze sobą czterokrotnie. Za każdym razem lepsza była Amerykanka - po raz ostatni w 2022 roku w Midland.

 

Jak będzie tym razem?

Wynik meczu Magdalena Fręch - Ann Li poznamy we wtorek 10 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

