Małysz w szampańskim nastroju po medalu Tomasiaka! Przerwał wywiad Maciusiaka

Poniedziałek na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo stał pod znakiem konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. Z fantastycznej strony pokazał się Kacper Tomasiak. 19-latek po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, natomiast druga próba dała mu olimpijskie srebro.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy polski medal na igrzyskach! Tomasiak na olimpijskim podium [ZDJĘCIA]

Po zawodach wywiadu dla Polsatu Sport udzielił trener kadry narodowej Maciej Maciusiak. Rozmowa przebiegła nietypowo. Została bowiem... przerwana prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza, który zdawał się być w szampańskim nastroju. Zresztą, zobaczcie państwo sami.

Trener Maciusiak udziela wywiadu, a tu nagle… 👀



Prezes Adam Małysz w euforii po zdobyciu srebrnego medalu przez Kacpra Tomsiaka 🫶🇵🇱 pic.twitter.com/16zUi3yEEI — Polsat Sport (@polsatsport) February 10, 2026

Po występie Tomasiaka w euforii był nie tylko Małysz.

- Zaczynamy "Tomasiadę"! Jak inaczej to nazwać? Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy. To są niesamowite emocje - powiedział Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego.

JC, Polsat Sport