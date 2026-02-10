Małysz w szampańskim nastroju po medalu Tomasiaka! Przerwał wywiad Maciusiaka
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Po wszystkim z trenerem naszej kadry Maciejem Maciusiakiem rozmawiał wysłannik Polsatu Sport Michał Białoński. Wywiad został... przerwany przez prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza.
Maciej Maciusiak: Kibice mogą pisać to, co chcą, ale jeśli robią to osoby ze środowiska, to czasem jest przykro
Kamil Fundanicz: Trzeba chyba ogłosić wszystkim, że zaczynamy "Tomasiadę"
Poniedziałek na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo stał pod znakiem konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. Z fantastycznej strony pokazał się Kacper Tomasiak. 19-latek po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, natomiast druga próba dała mu olimpijskie srebro.
Po zawodach wywiadu dla Polsatu Sport udzielił trener kadry narodowej Maciej Maciusiak. Rozmowa przebiegła nietypowo. Została bowiem... przerwana prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza, który zdawał się być w szampańskim nastroju. Zresztą, zobaczcie państwo sami.
Po występie Tomasiaka w euforii był nie tylko Małysz.
- Zaczynamy "Tomasiadę"! Jak inaczej to nazwać? Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy. To są niesamowite emocje - powiedział Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego.Przejdź na Polsatsport.pl