Mecz reprezentacji coraz bliżej, a teraz taki komunikat! Co ze zdrowiem Jakuba Kiwiora?

W poniedziałek 9 lutego FC Porto zmierzyło się w hicie ligi portugalskiej ze Sportingiem. W podstawowym składzie "Smoków" znalazło się dwóch Polaków: Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Pierwszy z wymienionych zawodników z powodu urazu musiał opuścić boisko w 63. minucie, a jego miejsce zajął Thiago Silva. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Cristiano Ronaldo podjął decyzję

Teraz FC Porto opublikowało oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia reprezentanta Polski.

"Doznał kontuzji mięśnia prawego uda. W nadchodzącym czasie będzie monitorowany przez sztab medyczny" - napisał portugalski klub na swojej stronie internetowej.

Boletim clínico: Jakub Kiwior

Internacional polaco contraiu uma lesão muscular na coxa▶ https://t.co/HHl1EqIXO4 pic.twitter.com/sko1nrFajd — FC Porto (@FCPorto) February 10, 2026

Warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się arcyważny mecz dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Już 26 marca Biało-Czerwoni zagrają z narodową drużyną Albanii w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata. Czy do tego czasu Kiwior będzie już w pełni sił?

AA, Polsat Sport