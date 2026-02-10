Mecz reprezentacji coraz bliżej, a teraz taki komunikat! Co ze zdrowiem Jakuba Kiwiora?

Jakub Kiwior doznał kontuzji w meczu ze Sportingiem. Teraz FC Porto opublikowało oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia obrońcy. To wszystko przed zbliżającym się wielkimi krokami kluczowym meczem reprezentacji Polski.

Co ze zdrowiem Jakuba Kiwiora?

W poniedziałek 9 lutego FC Porto zmierzyło się w hicie ligi portugalskiej ze Sportingiem. W podstawowym składzie "Smoków" znalazło się dwóch Polaków: Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Pierwszy z wymienionych zawodników z powodu urazu musiał opuścić boisko w 63. minucie, a jego miejsce zajął Thiago Silva. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:1.

 

Teraz FC Porto opublikowało oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia reprezentanta Polski.

 

"Doznał kontuzji mięśnia prawego uda. W nadchodzącym czasie będzie monitorowany przez sztab medyczny" - napisał portugalski klub na swojej stronie internetowej.

 

 

 

 

Warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się arcyważny mecz dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Już 26 marca Biało-Czerwoni zagrają z narodową drużyną Albanii w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata. Czy do tego czasu Kiwior będzie już w pełni sił?

