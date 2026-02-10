Niestety. Polska sztafeta odpadła z Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Zimowe

Polska sztafeta mieszana w short tracku odpadła w ćwierćfinale rywalizacji olimpijskiej w Mediolanie. Biało-czerwoni - w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon - zajęli trzecie miejsce w swojej serii.

Zawodnicy w łyżwiarskim stroju sportowym ścigają się na lodowisku, pochyleni do przodu.
fot. PAP
Natalia Maliszewska w akcji

Polska sztafeta rywalizowała w pierwszym z trzech biegów. Holendrzy i Włosi byli zdecydowanie poza jej zasięgiem, a czas 2.40,955 nie wystarczył do awansu z trzeciej pozycji.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

 

Półfinały i finał odbędą się jeszcze we wtorek. Tytułu z Pekinu, kiedy ta konkurencja po raz pierwszy znalazła się w olimpijskim programie, bronią Chińczycy.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Małysz po srebrze Tomasiaka: Igrzyska rządzą się własnymi prawami
Zobacz także

Kacper Tomasiak nie zawahał się ani chwili! "Gdyby nie oni, to bym nawet nie zaczął kariery"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 