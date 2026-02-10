Niestety. Polska sztafeta odpadła z Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Polska sztafeta rywalizowała w pierwszym z trzech biegów. Holendrzy i Włosi byli zdecydowanie poza jej zasięgiem, a czas 2.40,955 nie wystarczył do awansu z trzeciej pozycji.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Półfinały i finał odbędą się jeszcze we wtorek. Tytułu z Pekinu, kiedy ta konkurencja po raz pierwszy znalazła się w olimpijskim programie, bronią Chińczycy.

BS, PAP