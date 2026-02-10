Niestety. Polska sztafeta odpadła z Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Polska sztafeta mieszana w short tracku odpadła w ćwierćfinale rywalizacji olimpijskiej w Mediolanie. Biało-czerwoni - w składzie: Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Michał Niewiński i Felix Pigeon - zajęli trzecie miejsce w swojej serii.
Natalia Maliszewska w akcji
Polska sztafeta rywalizowała w pierwszym z trzech biegów. Holendrzy i Włosi byli zdecydowanie poza jej zasięgiem, a czas 2.40,955 nie wystarczył do awansu z trzeciej pozycji.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Półfinały i finał odbędą się jeszcze we wtorek. Tytułu z Pekinu, kiedy ta konkurencja po raz pierwszy znalazła się w olimpijskim programie, bronią Chińczycy.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Małysz po srebrze Tomasiaka: Igrzyska rządzą się własnymi prawami