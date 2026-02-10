Nieudane pożegnanie z europejskim pucharem. Śląsk rozbity we własnej hali!

Dla Wrocławian mecz z Olimpiją miał znaczenie czysto honorowe, bo nie mogli już poprawić dziewiątego miejsca w tabeli, ale nie mogli też spaść niżej. Inaczej wyglądała sytuacja ekipy ze Słowenii, która pozostawała w walce o drugą lokatę dającą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Musiała wygrać i liczyć na potknięcie rywali.

Przyjezdni mocno wzięli się do pracy od samego początku i po niespełna 60 sekundach prowadzili 6:0, a w połowie kwarty 21:10. Od tego momentu Śląsk potrafił odpowiedzieć skuteczną akcją, ale Olimpija utrzymywała bezpieczną przewagę.

Losy meczu praktycznie zostały rozstrzygnięte w drugiej kwarcie. Pierwsze niespełna cztery minuty Wrocławianie przegrali 2:10 i zrobiło się 22:40. Przy stanie 25:49 z dystansu skutecznie przymierzył Jakub Nizioł, ale kilka chwil później rywale mieli już ponad dwa razy więcej punktów na koncie (28:57).

Słoweńcy w połowie meczu w każdym elemencie byli lepsi od Śląska. Mieli m.in. dwa razy więcej zbiórek w ataku (10-5), a przede wszystkim byli skuteczniejsi. Wrocławianie z gry trafili tylko 11 razy, a goście 24.

W trzeciej odsłonie spotkania zza linii 6,75 m skutecznie przymierzył Angel Nunez i było 42:71 a zaraz na początku czwartej 60:88. Kwestią czasu było, kiedy Olimpija przebije barierę stu punktów i stało się to w połowie czwartej kwarty. Cały mecz polski zespół przegrał 81:114, czyli niewiele mniej niż pierwszy, kiedy było 74:108.

Śląsk rozgrywki w Pucharze Europy zakończył z bilansem pięciu zwycięstw i 12 porażek. Nie dało to awansu, ale w porównaniu w poprzednim sezonem jest postęp, bo wówczas Wrocławianie mieli na kocie dwie wygrane na 18 meczów.

Śląsk Wrocław - Cedevita Olimpija Lublana 81:114 (20:30, 11:35, 26:23, 24:26).

Punkty:

Śląsk Wrocław: Jakub Nizioł 13, Stefan Djordjević 11, Ajdin Penava 10, Kadre Gray 9, Angel Nunez 9, Błażej Kulikowski 5, Jakub Urbaniak 5, Tymoteusz Sternicki 5, Noah Kirkwood 3, Aleksander Wiśniewski 0;

Cedevita Olimpija Lublana: Umoja Gibson 20, Rok Radović 17, DJ Stewart 16, Jaka Blazić 11, David Skara 11, Miha Cerkvenik 10, Matthew Hurt 9, Luka Brajković 8, Aleksej Nikolić 6, Joseph Girard III 3, Ziga Deneu 3, Derin Ustun 0.

PAP