Nieudany występ Hurkacza w Holandii! Odpadł już w pierwszej rundzie

W najnowszym rankingu ATP Hurkacz spadł z 52. na 70. miejsce. To efekt odjęcia z jego dorobku 190 punktów za ubiegłoroczny półfinał w Rotterdamie (przegrany z Carlosem Alcarazem), ponieważ w tym sezonie turniej odbywa się tydzień później niż w poprzednim.

Zmagania w Holandii Polak rozpoczął od turnieju deblowego. Na start, w duecie z Chaczanowem, trafił na parę Cabral/Miedler. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. W pierwszej partii nie doszło do ani jednego przełamania, a o wyniku zadecydował tie-break, w którym lepsi okazali się Hurkacz i Chaczanow.

Drugi set ułożył się bardzo podobnie. Ponownie nie zobaczyliśmy żadnego "breaka", więc o wyniku znów zadecydował trzysnasty, decydujący gem. W nim jednak tym razem lepsi okazał się duet portugalsko-austriacki. Oznaczało to konieczność rozegrania trzeciej, decydującej partii, którą wygrali Cabral i Miedler.

Mecz trwał aż godzinę i 52 minuty.

Przed wrocławianinem jeszcze start w singlu. W pierwszej rundzie jego rywalem będzie Alexander Bublik. Transmisja meczu w środę, 11 lutego, w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek nie przed godziną 14.30.

Hubert Hurkacz/Karen Chaczanow - Francisco Cabral/Lucas Miedler 7:6(6), 6:7(4), 14:16.