Ekipa z Mediolanu za mocna dla siatkarzy Norwida! Włosi bliżej półfinału

W pierwszym secie, po równej grze obu ekip na początku (8:8), przewagę uzyskała drużyna z Mediolanu (11:14, 16:19 - po asie Francesco Recine). Siatkarze Norwida walczyli do końca, ale przyjezdni utrzymali przewagę. Recine wywalczył piłkę setową (22:24), jeszcze odpowiedział Milad Ebadipour, ale w kolejnej akcji znów skuteczny był Recine, który skończył długą wymianę (23:25).

Zobacz także: Ograli Perugię i Trentino! Poznaliśmy triumfatora Pucharu Włoch siatkarzy

Obie ekipy przez dłuższy fragment drugiej odsłony walczyły punkt za punkt (7:7, 15:15). Później przewagę uzyskali siatkarze Allianz Milano, którzy grali skutecznie i wykorzystywali problemy rywali na przyjęciu. Edoardo Caneschi asem serwisowym wywalczył piłkę setową (19:24), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Gabriele Di Martino (20:25).

Początek trzeciej partii udany dla siatkarzy Norwida, którzy odskoczyli rywalom na kilka oczek (8:5, 11:7). Przyjezdni odrobili jednak straty (13:13), a później wyszli na prowadzenie po asie Gabriele Di Martino (14:15). W końcówce znów pewnie i skutecznie grała drużyna z Mediolanu. Ferre Reggers wywalczył piłkę meczową, a po chwili Francesco Recine atakiem z drugiej linii przypieczętował wygraną ekipy z Italii (21:25), dające im solidną zaliczkę przed rewanżem.

Norwid Częstochowa - Allianz Milano 0:3 (23:25, 20:25, 21:25)

Norwid: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Bartłomiej Ostój (libero) oraz Samuel Jeanlys, Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski, Artur Sługocki. Trener: Ljubomir Travica.

Milano: Francesco Recine, Fernando Kreling, Gabriele Di Martino, Edoardo Caneschi, Ferre Reggers, Tommaso Ichino – Damiano Catania (libero) oraz Veikka Lindqvist, Tatsunori Otsuka. Trener: Roberto Piazza.

WYNIKI PUCHARU CHALLENGE SIATKARZY