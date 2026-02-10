Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w środę. Kto startuje? Kiedy?

W poniedziałek w łyżwiarstwie szybkim w biegu na 1000 m triumfowała Holenderka Jutta Leerdam przed swoją rodaczką Femke Kok. Natalia Czerwonka była 15., a Karolina Bosiek 22.

W środę o godzinie 18.30 w łyżwiarskiej hali w Mediolanie rozpocznie się rywalizacja mężczyzn na tym samym dystansie z udziałem trzech Polaków Damiana Żurka, Marka Kani i Piotra Michalskiego. Biało-Czerwoni największe nadzieje wiążą z 26-letnim Żurkiem, który w tym sezonie był drugi w klasyfikacji generalnej na dwóch dystansach: 500 m i 1000 m. Pod koniec stycznia w niemieckim Inzell dwukrotnie wygrał na 500 m oraz zajął drugie miejsce na 1000 m.

Faworytem jest jednak Jordan Stolz. Amerykanin w tym sezonie był najlepszy na trzech dystansach: 500 m, 1000 m i 1500 m. Duże szanse na medal mają także Holendrzy Jenning de Boo i Tim Prins.

Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska oraz Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk na torze w Cortinie d'Ampezzo wystąpią w saneczkarskich dwójkach. Na liście startowej jest 11 par kobiecych i 17 męskich. Największe szanse na medale mają reprezentanci Niemiec, Austrii i Łotwy.

W Anterselvie cztery polskie biathlonistki Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk wezmą udział w biegu indywidualnym na 15 km. O czołowe lokaty powalczą Francuzki, na czele z liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Lou Jeanmonnot, Szwedki, z siostrami Hanną i Elvirą Oeberg oraz Anną Magnusson, Finka Suvi Minkkinen, Norweżka Maren Kirkeeide, a także Włoszki, m.in. Dorothea Wierer, która wkrótce zakończy karierę.

W kombinacji norweskiej wystąpią Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. Do faworytów należą prowadzący w Pucharze Świata Austriak Johannes Lamparter, Norweg Jens Luraas Oftebro i Niemiec Julian Schmid. Rywalizacja na normalnej skoczni rozpocznie się o godzinie 10. Bieg na 10 km zaplanowano na 13.45.

Łącznie w środę rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Polaków zabraknie w łyżwiarstwie figurowym - tańcu dowolnym par tanecznych, narciarstwie alpejskim - supergigancie mężczyzn i narciarstwie dowolnym - jeździe po muldach.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w środę 11.02. Starty Polaków. Kiedy?

9:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

10:00 Kombinacja norweska, konkurs skoków HS 109 (K-98), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

13:45 Kombinacja norweska, bieg na 10 km stylem łyżwowym, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

14:15 Biathlon, bieg indywidualny na 15 km, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka

17:00 Saneczkarstwo, dwójki kobiet, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

17:51 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

18:30 Łyżwiarstwo szybkie, finał 1000 m, Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski

18:48 Saneczkarstwo, dwójki kobiet, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

19:37 Saneczkarstwo, dwójki mężczyzn, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

PAP