Polacy odpadli już w eliminacjach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

Zimowe

Biegaczki narciarskie Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz i Monika Skinder odpadły w eliminacjach sprintu techniką klasyczną w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. We wstępnej fazie rywalizacji najszybsza była Szwedka Linn Svahn. Chwilę później w eliminacjach odpadli też polscy biegacze.

Kobieta w czapce zimowej pokazuje znak pokoju.
fot. Instagram
Izabela Marcisz

Skinder ze stratą 14,89 s wśród 89 startujących była 33., Marcisz zajęła 37. pozycję - strata 15,52 s, a Kołodziej uplasowała się na 42. miejscu - 18,16 s za triumfatorką.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026: Kiedy starty Polaków? Terminarz startów Polaków

 

Chwile później biegacze narciarscy Maciej Staręga i Sebastian Bryja odpadli w eliminacjach sprintu techniką klasyczną w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Najszybszy był mistrz z Pekinu i Pjongczangu Norweg Johannes Hoesflot Klaebo.

 

Staręga ze stratą 14,91 s wśród 95 startujących był 40., a Bryja zajął 53. miejsce, tracąc 19,46 s do Klaebo.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IZABELA MARCISZZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Fundanicz: Trzeba chyba ogłosić wszystkim, że zaczynamy "Tomasiadę"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 