Polacy odpadli już w eliminacjach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

Skinder ze stratą 14,89 s wśród 89 startujących była 33., Marcisz zajęła 37. pozycję - strata 15,52 s, a Kołodziej uplasowała się na 42. miejscu - 18,16 s za triumfatorką.

Chwile później biegacze narciarscy Maciej Staręga i Sebastian Bryja odpadli w eliminacjach sprintu techniką klasyczną w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Najszybszy był mistrz z Pekinu i Pjongczangu Norweg Johannes Hoesflot Klaebo.

Staręga ze stratą 14,91 s wśród 95 startujących był 40., a Bryja zajął 53. miejsce, tracąc 19,46 s do Klaebo.

BS, PAP