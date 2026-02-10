Polska Liga Koszykówki ma nowego partnera technicznego

Współpraca została zaplanowana na kilka najbliższych sezonów i obejmuje kompleksowe wyposażenie drużyn w komplety meczowe oraz odzież treningową. Jej celem jest ujednolicenie standardów jakości w całej lidze, dalsze podnoszenie poziomu profesjonalizacji rozgrywek oraz stworzenie spójnej i nowoczesnej identyfikacji wizualnej Polskiej Ligi Koszykówki.

Stroje będą projektowane w ramach dedykowanego procesu rozwojowego koordynowanego w siedzibie Erreà w Parmie. Przedstawiciele klubów będą mieli możliwość wyboru spośród szerokiej gamy modeli oraz rozwiązań technologicznych, opracowanych w ramach wspólnego, spersonalizowanego procesu projektowego.



- W ostatnich miesiącach rozmawialiśmy z czołowymi dostawcami odzieży sportowej i braliśmy pod uwagę jakość produktów, doświadczenie międzynarodowe, warunki finansowe, sprawność organizacyjną, rozumienie specyfiki koszykówki oraz elastyczność i skalę zaangażowania, którą nowy partner jest w stanie zagwarantować. Wierzę, że współpraca z Erreà to ważny krok dla Polskiej Ligi Koszykówki w dalszej profesjonalizacji naszych rozgrywek - powiedział Łukasz Koszarek, prezes PLK.



- Polska Liga Koszykówki wyróżnia się jako dynamiczne i ambitne rozgrywki o silnej i rozpoznawalnej tożsamości. Z przyjemnością rozpoczynamy długoterminową współpracę z PLK, wspierając wszystkie kluby profesjonalnym wyposażeniem meczowym i treningowym - dodał Angelo Gandolfi, CEO Erreà Sport.

