Rybakina goni Świątek! Jak wygląda ranking WTA po wtorkowych meczach?

Przeciwniczką Raszynianki w jej pierwszym meczu podczas zmagań w Katarze była Janice Tjen. Zawodniczka z Indonezji nie była w stanie postawić się wyżej notowanej rywalce. Światek ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w 69 minut, wygrywając starcie w dwóch setach (6:0, 6:3).

We wtorek po triumf sięgnęła także Rybakina. Kazaszka rozprawiła się z Xinyu Wang, triumfując 6:2, 6:4.

Oczywiście te wyniki wpłynęły na obraz rankingu WTA "na żywo". Warto przypomnieć, że chociaż obecnie to Świątek znajduje się na drugim miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek, to Rybakina depcze jej po piętach. Po wtorkowych meczach Polka na swoim koncie ma 7708 punktów, natomiast Kazaszka - 7428.

Należy zaznaczyć, że Rybakina już podczas zmagań w Dosze może wyprzedzić Polkę. Jeżeli zawodniczka z Kazachstanu wygra turniej, to będzie miała na koncie 8308 punktów. To pozwoli jej "przeskoczyć" Raszyniankę, jeżeli ta szybko odpadnie z imprezy w Katarze.

AA, Polsat Sport