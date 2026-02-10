Rybakina goni Świątek! Jak wygląda ranking WTA po wtorkowych meczach?

Zajmująca drugie miejsce w rankingu WTA Iga Świątek i goniąca ją Jelena Rybakina wygrały swoje mecze w drugiej rundzie turnieju WTA w Dosze. Jak po wtorkowych pojedynkach prezentuje się ogólnoświatowe zestawienie tenisistek?

Dwie tenisistki w zestawieniu: Iga Świątek podczas meczu i Elena Rybakina trzymająca trofeum.
fot. AFP
Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w Katarze, Rybakina depcze jej po piętach

Przeciwniczką Raszynianki w jej pierwszym meczu podczas zmagań w Katarze była Janice Tjen. Zawodniczka z Indonezji nie była w stanie postawić się wyżej notowanej rywalce. Światek ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w 69 minut, wygrywając starcie w dwóch setach (6:0, 6:3).

 

We wtorek po triumf sięgnęła także Rybakina. Kazaszka rozprawiła się z Xinyu Wang, triumfując 6:2, 6:4.

 

Oczywiście te wyniki wpłynęły na obraz rankingu WTA "na żywo". Warto przypomnieć, że chociaż obecnie to Świątek znajduje się na drugim miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek, to Rybakina depcze jej po piętach. Po wtorkowych meczach Polka na swoim koncie ma 7708 punktów, natomiast Kazaszka - 7428.

 

Należy zaznaczyć, że Rybakina już podczas zmagań w Dosze może wyprzedzić Polkę. Jeżeli zawodniczka z Kazachstanu wygra turniej, to będzie miała na koncie 8308 punktów. To pozwoli jej "przeskoczyć" Raszyniankę, jeżeli ta szybko odpadnie z imprezy w Katarze.

AA, Polsat Sport
